Рашисти інтенсивніше б’ють "Ланцетами" по Роменському району Сумщини, - РВА

Російські війська інтенсивніше атакують Роменський район Сумської області "Ланцетами".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Роменська РВА.

"Армія рф завдає ударів по цивільній інфраструктурі Роменщини. Протягом травня місяця по мирному населенню та цивільній інфраструктурі Роменського району ворогом нанесено 2 ракетних та 20 ударів БпЛА. Керівник штабу району ТрО констатував зростання інтенсивність атак ворога із застосуванням "Ланцет" та БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Також там зазначили, що від початку 2025 року підрозділи ППО області над Роменським районом знищили 82 російські безпілотники.

"Ситуація в прикордонні Сумщини залишається складною, динамічною, але контрольованою. Сили безпеки та оборони продовжують протистояти ворогу. На території Роменського району працюють підрозділи ППО області, які виконують завдання щодо прикриття повітряного простору Роменського району", - додали в РВА.

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