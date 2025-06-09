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Новости Обстрелы Сумщины Атака беспилотников на Сумщину
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Рашисты более интенсивно бьют "Ланцетами" по Роменскому району Сумщины, - РГА

РФ более интенсивно бьет Ланцетами по Роменскому району Сумщины

Российские войска интенсивнее атакуют Роменский район Сумской области "Ланцетами".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Роменская РГА.

"Армия рф наносит удары по гражданской инфраструктуре Роменщины. В течение мая месяца по мирному населению и гражданской инфраструктуре Роменского района врагом нанесено 2 ракетных и 20 ударов БпЛА. Руководитель штаба района ТрО констатировал рост интенсивности атак врага с применением "Ланцет" и БпЛА", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что с начала 2025 года подразделения ПВО области над Роменским районом уничтожили 82 российских беспилотника.

"Ситуация в приграничье Сумщины остается сложной, динамичной, но контролируемой. Силы безопасности и обороны продолжают противостоять врагу. На территории Роменского района работают подразделения ПВО области, которые выполняют задачи по прикрытию воздушного пространства Роменского района", - добавили в РВА.

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РФ более интенсивно бьет Ланцетами по Роменскому району Сумщины

Автор: 

беспилотник (3767) Сумская область (3330) дроны (4116) Роменский район (11)


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А звідки їх запускають, якщо максимальна дальність польоту ланцета 40 км?
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09.06.2025 14:59 Ответить
А хто сказав, що дальність польоту цього лайна - 40км?
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09.06.2025 15:11 Ответить
Керівник штабу району ТрО... нову посаду вигадали , з новим посадовим окладом ?
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09.06.2025 16:35 Ответить
 
 