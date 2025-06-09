Рашисты более интенсивно бьют "Ланцетами" по Роменскому району Сумщины, - РГА

Российские войска интенсивнее атакуют Роменский район Сумской области "Ланцетами".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Роменская РГА.

"Армия рф наносит удары по гражданской инфраструктуре Роменщины. В течение мая месяца по мирному населению и гражданской инфраструктуре Роменского района врагом нанесено 2 ракетных и 20 ударов БпЛА. Руководитель штаба района ТрО констатировал рост интенсивности атак врага с применением "Ланцет" и БпЛА", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что с начала 2025 года подразделения ПВО области над Роменским районом уничтожили 82 российских беспилотника.

"Ситуация в приграничье Сумщины остается сложной, динамичной, но контролируемой. Силы безопасности и обороны продолжают противостоять врагу. На территории Роменского района работают подразделения ПВО области, которые выполняют задачи по прикрытию воздушного пространства Роменского района", - добавили в РВА.

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