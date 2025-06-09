РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11056 посетителей онлайн
Новости Обстрелы приграничья Сумщины Обстрелы Сумщины Эвакуация из Сумщины
1 850 28

Эвакуации в Сумской области подлежат 213 населенных пунктов в 18 приграничных громадах, - ОВА

Сумская область - Григоров рассказал о ситуации за сутки

За последние сутки Россия осуществила почти 90 обстрелов по Сумской области. Ранены 10 гражданских, среди них - беременная женщина. Эвакуация населения происходит планово.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Вчера в результате ударов РФ были ранены семь человек в Недригайловской громаде и трое - в Есманьской.

"Среди раненых есть беременная женщина. Ее прооперировали, состояние стабильное, к счастью, жизни ребенка ничего не угрожает. Скорейшего выздоровления будущей маме", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты интенсивнее бьют "Ланцетами" по Роменскому району Сумщины, - РВА

По его словам, по состоянию на сейчас эвакуации подлежат 213 населенных пунктов в 18 общинах.

"Эвакуация происходит планово, в тесной координации с громадами, ГСЧС, полицией, волонтерами и международными партнерами. Работают гуманитарные хабы и транзитные центры - чтобы оказать первоочередную помощь тем, кто выехал из опасных территорий", - заявил Григоров.

С начала июня эвакуированы почти 900 человек, среди них 137 детей. За последние сутки на более безопасные территории эвакуировали 21 человека.

"В постоянном контакте с военными - работаем 24/7, знаем их потребности и поддерживаем. Усиливаем антидроновое покрытие, разворачиваем мобильные огневые группы. К помощи Вооруженным силам Украины активно привлекаются бизнес, волонтеры, общественность", - добавил глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки армия РФ осуществила 144 обстрела приграничья Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, - ОК "Север"

Автор: 

обстрел (27885) Сумская область (3330) война в Украине (4701) Григоров Олег (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Тобто 213 пунктів Сирський планує здати ?
показать весь комментарий
09.06.2025 15:37 Ответить
+7
слухачів марахвону чекає прозріння... Ось-ось тільки міняли Суджу на окуповані території після найгеніальнішого маневру, щоб не допустити ворога на Суми... і треба евакуюватися..
показать весь комментарий
09.06.2025 15:44 Ответить
+3
"Курська операція своє завдання виконала"...
показать весь комментарий
09.06.2025 15:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто 213 пунктів Сирський планує здати ?
показать весь комментарий
09.06.2025 15:37 Ответить
😢😢😢
показать весь комментарий
09.06.2025 15:38 Ответить
Тобто евакуацію починати не треба.
Війни не буде, скоро на шашлики.
показать весь комментарий
09.06.2025 15:39 Ответить
Треба зробити так, як говорить легендарний лідер ЛЕХ ВАЛЕНСА
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
показать весь комментарий
09.06.2025 15:43 Ответить
Ми і б'ємо. От в чєбоксари смачно сьогодні прилетіло, і не тільки.
показать весь комментарий
09.06.2025 15:45 Ответить
ВАЛЕНСА пропонує нову тактику- взяти і стерти одне кацапське місто начисто . Перед тим попередити мешканців що наступним ранком буде жарко - хто не сховався за містом сам виноват
ЦЕ ТАКТИКА ІЗРАЇЛЮ - і десь вони праві.
Бо відрізати від України кожен день по шматочку, що робить Сирський з хутиним- це повзуча здача України
показать весь комментарий
09.06.2025 15:53 Ответить
Для Ізраїлю така тактика- спосіб виживання країни. А ось влада України вважає що землі в Україні ЩЕ є , тому три роки жують соплі і граються у толерантність
показать весь комментарий
09.06.2025 15:55 Ответить
А якщо кацапи захочуть так зробити ?
Ми - навряд чи так зможем , вони - запросто ! Що тоді ...?
показать весь комментарий
09.06.2025 16:30 Ответить
А що кацапи роблять зараз????????? Чи вони так граються???? Що ти несеш????
показать весь комментарий
09.06.2025 18:09 Ответить
Що значить "здати"? В Сирського десь лежать неймовірні запаси танків і ракет, а Україна воює з Молдовою?
показать весь комментарий
09.06.2025 15:42 Ответить
Україна воює з дикарями племені тумба ЮМБА. Треба повернути Залужного.
показать весь комментарий
09.06.2025 15:45 Ответить
Повертайте.
показать весь комментарий
09.06.2025 16:19 Ответить
Пані не вже Ви насправді думаєте, що поганий Сирський спить і бачить як нашкодити Україні, а Zелений говнокомандуючий цього просто не бачить? Скільки Вам рочків?
показать весь комментарий
09.06.2025 16:18 Ответить
В мене питання - чому хтось може зробити Теслу, а хтось усе життя корявить запорожець ( Васадзе) І , БЛИН , мучає цім запорожцем усю країну , вигадуя закон про евробляхи, щоб українці не мали змоги їздити на добрих авто по евро ціні.

Так ось , не захищайте , блд, Сирського. Як почали здавати Україну - призначайте нового командующего . НЕВЖЕ ТАК ТРУДНО ДОПЕТРИТИ ??????
показать весь комментарий
09.06.2025 16:25 Ответить
про рочки не відповів
показать весь комментарий
09.06.2025 16:28 Ответить
Не відповіла. Уважніше будьте.
показать весь комментарий
09.06.2025 16:30 Ответить
Що до тесли, то це питання не до мене. В мене теж питання, де і коли я захищав Сирського. І порада, якщо Вам не подобається Сирський призначте того хто Вам до вподоби. НЕВЖЕ ТАК ВАЖКО!
показать весь комментарий
09.06.2025 16:29 Ответить
Так строк поганий, бо не знає як вийти з цієї ситуації!!! Як що воно не знає як це зробити, треба поставити людину яка знає!!! А то вчора дивна заява вийшла надіємось на наших воїнів!!!
показать весь комментарий
09.06.2025 18:13 Ответить
слухачів марахвону чекає прозріння... Ось-ось тільки міняли Суджу на окуповані території після найгеніальнішого маневру, щоб не допустити ворога на Суми... і треба евакуюватися..
показать весь комментарий
09.06.2025 15:44 Ответить
"Курська операція своє завдання виконала"...
показать весь комментарий
09.06.2025 15:52 Ответить
курська супер операція імені верховного боневтіка перевернулась раком ...
показать весь комментарий
09.06.2025 16:00 Ответить
.....і вийшла боком.
показать весь комментарий
09.06.2025 16:08 Ответить
А в цей час ..., за що боролись ...
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Тростян2020:
Гурін (слуга народу) тільки що зізнався що виводить гроші в кріпту через маму .
показать весь комментарий
09.06.2025 16:27 Ответить
Сестрам по серьгам! Разберитесь в потужных потужностях строительства оборонных линий в зоне ответственности Сумского губернатора! У нас много крику, как на базаре, а воры "сидятС себе на веранде, чаи попивают"!
показать весь комментарий
09.06.2025 16:33 Ответить
Бачив я ті окопи та опорники нариті , даже не біля посадок а просто в чистом полі . Я вже не кажу про антідроновий захист .
показать весь комментарий
09.06.2025 16:46 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2025 17:03 Ответить
А евакуація куди? Скільки побудовано житла для переселенців? Де людина має жити з села на сумщині чи з донбасу наприклад. Чого в вечірніх відосиках нічого про це не говорить наш сонцесяйний.
показать весь комментарий
09.06.2025 17:21 Ответить
 
 