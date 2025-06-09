Эвакуации в Сумской области подлежат 213 населенных пунктов в 18 приграничных громадах, - ОВА
За последние сутки Россия осуществила почти 90 обстрелов по Сумской области. Ранены 10 гражданских, среди них - беременная женщина. Эвакуация населения происходит планово.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Вчера в результате ударов РФ были ранены семь человек в Недригайловской громаде и трое - в Есманьской.
"Среди раненых есть беременная женщина. Ее прооперировали, состояние стабильное, к счастью, жизни ребенка ничего не угрожает. Скорейшего выздоровления будущей маме", - отметил он.
По его словам, по состоянию на сейчас эвакуации подлежат 213 населенных пунктов в 18 общинах.
"Эвакуация происходит планово, в тесной координации с громадами, ГСЧС, полицией, волонтерами и международными партнерами. Работают гуманитарные хабы и транзитные центры - чтобы оказать первоочередную помощь тем, кто выехал из опасных территорий", - заявил Григоров.
С начала июня эвакуированы почти 900 человек, среди них 137 детей. За последние сутки на более безопасные территории эвакуировали 21 человека.
"В постоянном контакте с военными - работаем 24/7, знаем их потребности и поддерживаем. Усиливаем антидроновое покрытие, разворачиваем мобильные огневые группы. К помощи Вооруженным силам Украины активно привлекаются бизнес, волонтеры, общественность", - добавил глава ОВА.
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Війни не буде, скоро на шашлики.
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА
ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
ЦЕ ТАКТИКА ІЗРАЇЛЮ - і десь вони праві.
Бо відрізати від України кожен день по шматочку, що робить Сирський з хутиним- це повзуча здача України
Ми - навряд чи так зможем , вони - запросто ! Що тоді ...?
Так ось , не захищайте , блд, Сирського. Як почали здавати Україну - призначайте нового командующего . НЕВЖЕ ТАК ТРУДНО ДОПЕТРИТИ ??????
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Тростян2020:
Гурін (слуга народу) тільки що зізнався що виводить гроші в кріпту через маму .