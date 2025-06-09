Эвакуации в Сумской области подлежат 213 населенных пунктов в 18 приграничных громадах, - ОВА

За последние сутки Россия осуществила почти 90 обстрелов по Сумской области. Ранены 10 гражданских, среди них - беременная женщина. Эвакуация населения происходит планово.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Вчера в результате ударов РФ были ранены семь человек в Недригайловской громаде и трое - в Есманьской.

"Среди раненых есть беременная женщина. Ее прооперировали, состояние стабильное, к счастью, жизни ребенка ничего не угрожает. Скорейшего выздоровления будущей маме", - отметил он.

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По его словам, по состоянию на сейчас эвакуации подлежат 213 населенных пунктов в 18 общинах.

"Эвакуация происходит планово, в тесной координации с громадами, ГСЧС, полицией, волонтерами и международными партнерами. Работают гуманитарные хабы и транзитные центры - чтобы оказать первоочередную помощь тем, кто выехал из опасных территорий", - заявил Григоров.

С начала июня эвакуированы почти 900 человек, среди них 137 детей. За последние сутки на более безопасные территории эвакуировали 21 человека.

"В постоянном контакте с военными - работаем 24/7, знаем их потребности и поддерживаем. Усиливаем антидроновое покрытие, разворачиваем мобильные огневые группы. К помощи Вооруженным силам Украины активно привлекаются бизнес, волонтеры, общественность", - добавил глава ОВА.

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