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Новости Фото Обстрелы Николаевщины
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Удар РФ по Николаеву: пострадали 7 человек, разрушены 3 частных дома, повреждены 23 частных, 12 многоквартирных и почта. ВИДЕО+ФОТО

Информацию о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 07:00 утра 3 августа сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Николаев

Ночью, 2 августа, в 22:01 нанесен ракетный удар по областному центру. В результате чего разрушены три частных дома, возникли пожары. Еще 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почтовой связи, магазин стройматериалов подверглись повреждениям. Пострадали семь человек - четырем из них медицинская помощь оказана на месте. По состоянию на утро в больнице остаются 57-летний и 74-летний мужчины в состоянии средней тяжести, 32-летнему мужчине оказана помощь амбулаторно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали Николаев: есть пострадавшие, разрушены дома. ФОТОрепортаж (обновлено)

Обстрел Николаева 2 августа
Обстрел Николаева 2 августа
Обстрел Николаева 2 августа
Обстрел Николаева 2 августа
Обстрел Николаева 2 августа
Обстрел Николаева 2 августа
Обстрел Николаева 2 августа
Обстрел Николаева 2 августа
Обстрел Николаева 2 августа

Куцурубская община

Вчера, 2 августа и сегодня, 3 августа, враг трижды атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожарные ГСЧС ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате ракетного удара РФ по Николаеву.

Автор: 

Николаев (2180) Николаевская область (2188) разрушение (170) Николаевский район (98)


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Де потужна відповідь??? Чому мацква не палає????
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03.08.2025 10:13 Ответить
 
 