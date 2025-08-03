Удар РФ по Николаеву: пострадали 7 человек, разрушены 3 частных дома, повреждены 23 частных, 12 многоквартирных и почта. ВИДЕО+ФОТО

Информацию о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 07:00 утра 3 августа сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Николаев

Ночью, 2 августа, в 22:01 нанесен ракетный удар по областному центру. В результате чего разрушены три частных дома, возникли пожары. Еще 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почтовой связи, магазин стройматериалов подверглись повреждениям. Пострадали семь человек - четырем из них медицинская помощь оказана на месте. По состоянию на утро в больнице остаются 57-летний и 74-летний мужчины в состоянии средней тяжести, 32-летнему мужчине оказана помощь амбулаторно.

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Куцурубская община

Вчера, 2 августа и сегодня, 3 августа, враг трижды атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожарные ГСЧС ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате ракетного удара РФ по Николаеву.