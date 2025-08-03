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Ликвидирован масштабный пожар, вызванный ракетным ударом РФ по Николаеву.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пожарные ГСЧС ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате ракетного удара РФ по Николаеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, площадь возгорания достигла около 1500 кв. м.

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пожар в Николаеве после удара
пожар в Николаеве после удара
пожар в Николаеве после удара
пожар в Николаеве после удара
пожар в Николаеве после удара
пожар в Николаеве после удара
пожар в Николаеве после удара

Сейчас продолжается разбор завалов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 2 августа, российские оккупанты атаковали Николаев. В городе был слышен взрыв.

Автор: 

Николаев (2180) Николаевская область (2188) обстрел (28852) пожар (6005) ГСЧС (5093) Николаевский район (98)


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03.08.2025 09:15 Ответить
 
 