Ликвидирован масштабный пожар, вызванный ракетным ударом РФ по Николаеву.. ФОТОРЕПОРТАЖ
Пожарные ГСЧС ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате ракетного удара РФ по Николаеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, площадь возгорания достигла около 1500 кв. м.
Сейчас продолжается разбор завалов.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 2 августа, российские оккупанты атаковали Николаев. В городе был слышен взрыв.
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Beloded Viktor
показать весь комментарий03.08.2025 09:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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