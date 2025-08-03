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Ліквідовано масштабну пожежу, спричинену ракетним ударом РФ по Миколаєву. ФОТОрепортаж

Вогнеборці ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару РФ по Миколаєву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, площа займання сягнула близько 1500 кв. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє агентів ФСБ готували подвійний теракт біля обласного ТЦК у Миколаєві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

пожежа в Миколаєві після удару
пожежа в Миколаєві після удару
пожежа в Миколаєві після удару
пожежа в Миколаєві після удару
пожежа в Миколаєві після удару
пожежа в Миколаєві після удару
пожежа в Миколаєві після удару

Наразі триває розбір завалів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері суботи, 2 серпня, російські окупанти атакували Миколаїв. У місті було чутно вибух.

Автор: 

Миколаїв (1838) Миколаївська область (2339) обстріл (30176) пожежа (4389) ДСНС (5235) Миколаївський район (105)


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03.08.2025 09:15 Відповісти
 
 