Ліквідовано масштабну пожежу, спричинену ракетним ударом РФ по Миколаєву. ФОТОрепортаж

Вогнеборці ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару РФ по Миколаєву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, площа займання сягнула близько 1500 кв. м.

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Наразі триває розбір завалів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері суботи, 2 серпня, російські окупанти атакували Миколаїв. У місті було чутно вибух.