Ліквідовано масштабну пожежу, спричинену ракетним ударом РФ по Миколаєву. ФОТОрепортаж
Вогнеборці ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару РФ по Миколаєву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, площа займання сягнула близько 1500 кв. м.
Наразі триває розбір завалів.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері суботи, 2 серпня, російські окупанти атакували Миколаїв. У місті було чутно вибух.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Beloded Viktor
показати весь коментар03.08.2025 09:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль