Рашисти атакували Миколаїв: є постраждалі, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж (оновлено)
Ввечері суботи, 2 серпня, російські окупанти атакували Миколаїв. У місті було чутно вибух.
Про це повідомляють мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські терористи атакували Миколаїв. Всі відповідні служби вже працюють", - повідомив о 22:31 Сєнкевич.
Крім того, у Миколаївській області зафіксовано відключення електропостачання.
"Є відключення світла в області. З'ясовуємо", - повідомив Кім о 22:26.
"Після атаки росіянами міста Миколаєва виникла пожежа. Всі служби працюють", - повідомив о 22:34 Кім.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск ворогом ракети Х-22 з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаєва.
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О 23:15 Сєнкевич повідомив, що внаслідок російського обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки. Триває ліквідація пожежі.
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О 00:18 Кім повідомив, що внаслідок ворожої атаки є постраждалі.
"Станом на зараз. Трьох людей госпіталізовано. Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці", - написав посадовець.
Своєю чергою у ДСНС показали фото наслідків російського обстрілу.
"Російська армія продовжує воювати проти мирного населення. Унаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки, пошкоджено оселі мирних жителів", - сказано у повідомленні.
Підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи та ліквідовують пожежу на місці удару.
За їхніми даними, є постраждалі.
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приход просто по одной из улиц в Корабельном районе
вокруг некоторые приватные здания сложило, у кого-то недалеко от прихода выбиты окна, двери, и так далее
о пострадавших напишут уже оф. источники