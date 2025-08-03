УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6171 відвідувач онлайн
Новини Фото Обстріли Миколаївщини
1 409 2

Рашисти атакували Миколаїв: є постраждалі, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері суботи, 2 серпня, російські окупанти атакували Миколаїв. У місті було чутно вибух.

Про це повідомляють мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські терористи атакували Миколаїв. Всі відповідні служби вже працюють", - повідомив о 22:31 Сєнкевич.

Крім того, у Миколаївській області зафіксовано відключення електропостачання.

"Є відключення світла в області. З'ясовуємо", - повідомив Кім о 22:26. 

"Після атаки росіянами міста Миколаєва виникла пожежа. Всі служби працюють", - повідомив о 22:34 Кім.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск ворогом ракети Х-22 з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаєва.

Оновлення

О 23:15 Сєнкевич повідомив, що внаслідок російського обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки. Триває ліквідація пожежі. 

Оновлення

О 00:18 Кім повідомив, що внаслідок ворожої атаки є постраждалі. 

"Станом на зараз. Трьох людей госпіталізовано. Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці", - написав посадовець.

Своєю чергою у ДСНС показали фото наслідків російського обстрілу.

"Російська армія продовжує воювати проти мирного населення. Унаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки, пошкоджено оселі мирних жителів", - сказано у повідомленні.

обстріл Миколаєва

обстріл Миколаєва

Підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи та ліквідовують пожежу на місці удару.

За їхніми даними, є постраждалі.

обстріл Миколаєва

обстріл Миколаєва

обстріл Миколаєва

обстріл Миколаєва

обстріл Миколаєва

обстріл Миколаєва

обстріл Миколаєва

Дивіться також: Війська РФ атакували дронами Миколаївщину: горіло агропідприємство. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1837) Миколаївська область (2339) обстріл (30176) пожежа (4387) Миколаївський район (104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

https://t.me/vanek_nikolaev/35045

приход просто по одной из улиц в Корабельном районе

вокруг некоторые приватные здания сложило, у кого-то недалеко от прихода выбиты окна, двери, и так далее

о пострадавших напишут уже оф. источники
показати весь коментар
02.08.2025 23:05 Відповісти
Х-22 пи@аров. Насколько мощная, настолько же неточная. Ей априори практически невозможно попасть точно. Бьют суки по площади, куда попадет.
показати весь коментар
03.08.2025 01:06 Відповісти
 
 