Війська РФ атакували дронами Миколаївщину: горіло агропідприємство. ФОТОрепортаж
Війська РФ у ніч проти 29 липня атакували Миколаївщину із використанням ударних БпЛА. Через ворожу атаку загорілися складські приміщення і трава на території агропідприємства площею 4000 кв.м.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, вогонь знищив 3 автівки, що перебували на території підприємства.
Інформація про постраждалих не надходила.
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