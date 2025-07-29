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Новини Обстріли Миколаївщини
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Війська РФ атакували дронами Миколаївщину: горіло агропідприємство. ФОТОрепортаж

пожежа на Миколаївщині

Війська РФ у ніч проти 29 липня атакували Миколаївщину із використанням ударних БпЛА. Через ворожу атаку загорілися складські приміщення і трава на території агропідприємства площею 4000 кв.м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вогонь знищив 3 автівки, що перебували на території підприємства.

пожежа на Миколаївщині
пожежа на Миколаївщині
пожежа на Миколаївщині
пожежа на Миколаївщині

Також читайте: Ворожі дрони атакували Миколаїв: сталися пожежі (оновлено). ФОТОрепортаж

Інформація про постраждалих не надходила.

Автор: 

безпілотник (4619) Миколаївська область (2335) обстріл (30078) пожежа (4385) ДСНС (5226)


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