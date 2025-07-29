Війська РФ атакували дронами Миколаївщину: горіло агропідприємство. ФОТОрепортаж

Війська РФ у ніч проти 29 липня атакували Миколаївщину із використанням ударних БпЛА. Через ворожу атаку загорілися складські приміщення і трава на території агропідприємства площею 4000 кв.м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вогонь знищив 3 автівки, що перебували на території підприємства.









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Інформація про постраждалих не надходила.