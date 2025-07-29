Войска РФ атаковали дронами Николаевщину: горело агропредприятие. ФОТОрепортаж
Войска РФ в ночь на 29 июля атаковали Николаевскую область с использованием ударных БПЛА. Из-за вражеской атаки загорелись складские помещения и трава на территории агропредприятия площадью 4000 кв.м.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, огонь уничтожил 3 автомобиля, находившихся на территории предприятия.
Информация о пострадавших не поступала.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль