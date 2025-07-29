Войска РФ атаковали дронами Николаевщину: горело агропредприятие. ФОТОрепортаж

Войска РФ в ночь на 29 июля атаковали Николаевскую область с использованием ударных БПЛА. Из-за вражеской атаки загорелись складские помещения и трава на территории агропредприятия площадью 4000 кв.м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, огонь уничтожил 3 автомобиля, находившихся на территории предприятия.









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Информация о пострадавших не поступала.