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Новости Обстрелы Николаевщины
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Войска РФ атаковали дронами Николаевщину: горело агропредприятие. ФОТОрепортаж

пожар в Николаевской области

Войска РФ в ночь на 29 июля атаковали Николаевскую область с использованием ударных БПЛА. Из-за вражеской атаки загорелись складские помещения и трава на территории агропредприятия площадью 4000 кв.м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, огонь уничтожил 3 автомобиля, находившихся на территории предприятия.

пожар в Николаевской области
пожар в Николаевской области
пожар в Николаевской области
пожар в Николаевской области

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Информация о пострадавших не поступала.

Автор: 

беспилотник (4023) Николаевская область (2184) обстрел (28754) пожар (6003) ГСЧС (5085)


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