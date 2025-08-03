Удар РФ по Миколаєву: постраждали 7 людей, зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджено 23 приватні, 12 багатоквартирних і пошту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 3 серпня

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Миколаїв

Уночі, 2 серпня, о 22:01 завдано ракетного удару по обласному центру. Унаслідок чого зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень. Постраждали семеро людей - чотирьом із них медичну допомогу надано на місці. Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно.

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Куцурубська громада

Учора, 2 серпня та сьогодні, 3 серпня, ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що вогнеборці ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару РФ по Миколаєву.