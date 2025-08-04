Підлітки не змогли зайти в укриття під час ракетної атаки на Миколаїв: поліція почала розслідування
У Миколаєві в ніч із 2 на 3 серпня під час оголошеної повітряної тривоги та російської ракетної атаки група підлітків не змогла потрапити до укриття в одному з житлових районів — двері сховища були зачинені. Поліція розпочала розслідування.
Про це повідомила поліція Миколаївщини, інформує Цензор.НЕТ.
Невдовзі після обстрілу місцевий ресурс "Корабелов.інфо" оприлюднив звернення читача, де й описується ситуація з дітьми.
"Не знаю, до кого звертатись... Діти під час тривоги намагались потрапити до укриття в ДК "Металургів". Усе зачинено. Ніхто їх не впустив. І вони стояли обійнявшись під час вибуху. Просто чекали вибух просто неба. Вибух стався за 300 м від них... І моя донька — серед тих дітей. Істерика в дітей досі. Дітям від 14 до 17 років", - йдеться в дописі.
Правоохоронці перевірили інформацію — факт, викладений у повідомленні, підтвердився.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення у небезпеці. Відповідно до санкції статті, порушникам загрожує до двох років позбавлення волі.
Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять необхідні слідчі дії.
Нагадаємо, ввечері суботи, 2 серпня, російські окупанти атакували Миколаїв. Постраждали семеро людей –– чотирьом із них медичну допомогу надано на місці.
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хоча у авторів ніч - це може бути з 22 чи з 21..
комендантська година в Миколаєві з 24-ої.
Чтобы убежище в школе открыли для людей
И сейчас оно работает
Только во время тревоги
а не попередити Україну про наступ русні (бо економіка впаде) - це не залишити в небезпеці?
а мусора , що не навчені воювати, могли б зайнятись безпосередньо своїми обов'язками (безпека населення) - перевіряти час від часу укриття ..а не каву смоктати цілодобово
4 рік війни- винний замок на дверях.