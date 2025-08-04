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Новини Обстріли Миколаївщини Укриття в Україні
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Підлітки не змогли зайти в укриття під час ракетної атаки на Миколаїв: поліція почала розслідування

Зачинене укриття в Миколаєві під час ракетної атаки 2 серпня

У Миколаєві в ніч із 2 на 3 серпня під час оголошеної повітряної тривоги та російської ракетної атаки група підлітків не змогла потрапити до укриття в одному з житлових районів — двері сховища були зачинені. Поліція розпочала розслідування. 

Про це повідомила поліція Миколаївщини, інформує Цензор.НЕТ.

Невдовзі після обстрілу місцевий ресурс "Корабелов.інфо" оприлюднив звернення читача, де й описується ситуація з дітьми.

"Не знаю, до кого звертатись... Діти під час тривоги намагались потрапити до укриття в ДК "Металургів". Усе зачинено. Ніхто їх не впустив. І вони стояли обійнявшись під час вибуху. Просто чекали вибух просто неба. Вибух стався за 300 м від них... І моя донька — серед тих дітей. Істерика в дітей досі. Дітям від 14 до 17 років", - йдеться в дописі.

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Правоохоронці перевірили інформацію — факт, викладений у повідомленні, підтвердився.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення у небезпеці. Відповідно до санкції статті, порушникам загрожує до двох років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять необхідні слідчі дії.

Також читайте: Зачинені укриття під час обстрілу на Рівненщині: поліція розпочала перевірки, - ОВА

Нагадаємо, ввечері суботи, 2 серпня, російські окупанти атакували Миколаїв. Постраждали семеро людей –– чотирьом із них медичну допомогу надано на місці.

Автор: 

Миколаїв (1840) підлітки (433) Нацполіція (15392) укриття (319)


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Топ коментарі
+2
Коменданська година не забороняє йти до укриття.Мова йде про закрите сховище,до чого тут косяки батьків і підлітки
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04.08.2025 15:46 Відповісти
+2
а розмінований Чонгар - це залишити в небезпеці ?

а не попередити Україну про наступ русні (бо економіка впаде) - це не залишити в небезпеці?
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04.08.2025 15:49 Відповісти
+1
а що діти робили вночі на вулиці ?..і комендантська мабуть
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04.08.2025 15:37 Відповісти
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а що діти робили вночі на вулиці ?..і комендантська мабуть
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04.08.2025 15:37 Відповісти
Тим паче, комендантська година, напевне, була.
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04.08.2025 15:39 Відповісти
якщо не наплутали з часом "вночі" - то гульба дітей вночі це косяк батьків

хоча у авторів ніч - це може бути з 22 чи з 21..
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04.08.2025 15:42 Відповісти
Як повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) https://www.dw.com/uk/vitalii-kim/t-62442141 Віталій Кім , пізно ввечері 2 серпня війська РФ завдали ракетного удару по https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2/t-19485510 Миколаєву.
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04.08.2025 15:49 Відповісти
І?
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04.08.2025 16:02 Відповісти
Коменданська година не забороняє йти до укриття.Мова йде про закрите сховище,до чого тут косяки батьків і підлітки
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04.08.2025 15:46 Відповісти
Може йшли в укриття? Здається відповідь очевидна...
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04.08.2025 15:46 Відповісти
Відповідь очевидна, що гульбанили 100%. І не сперечайтесь.
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04.08.2025 16:04 Відповісти
приліт був близько 23-ої.
комендантська година в Миколаєві з 24-ої.
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04.08.2025 15:50 Відповісти
Мне пришлось звонить на горячую линию Киевской мэрии
Чтобы убежище в школе открыли для людей
И сейчас оно работает
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04.08.2025 15:43 Відповісти
24 на 7 ?
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04.08.2025 15:46 Відповісти
Нет
Только во время тревоги
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04.08.2025 15:50 Відповісти
У цих підлітків є трохи мізків: розуміють, що продовжувати знайомство з нічним життям рідного міста рід час ракетної атаки небезпечно, треба ховатися...
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04.08.2025 15:46 Відповісти
а розмінований Чонгар - це залишити в небезпеці ?

а не попередити Україну про наступ русні (бо економіка впаде) - це не залишити в небезпеці?
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04.08.2025 15:49 Відповісти
ета другоє
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04.08.2025 15:53 Відповісти
я так розумію за розмінований Чонгар посадять сторожа - що закрив укриття в ДК , та пішов додому

а мусора , що не навчені воювати, могли б зайнятись безпосередньо своїми обов'язками (безпека населення) - перевіряти час від часу укриття ..а не каву смоктати цілодобово

4 рік війни- винний замок на дверях.
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04.08.2025 15:54 Відповісти
 
 