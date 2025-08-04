Підлітки не змогли зайти в укриття під час ракетної атаки на Миколаїв: поліція почала розслідування

У Миколаєві в ніч із 2 на 3 серпня під час оголошеної повітряної тривоги та російської ракетної атаки група підлітків не змогла потрапити до укриття в одному з житлових районів — двері сховища були зачинені. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомила поліція Миколаївщини, інформує Цензор.НЕТ.

Невдовзі після обстрілу місцевий ресурс "Корабелов.інфо" оприлюднив звернення читача, де й описується ситуація з дітьми.

"Не знаю, до кого звертатись... Діти під час тривоги намагались потрапити до укриття в ДК "Металургів". Усе зачинено. Ніхто їх не впустив. І вони стояли обійнявшись під час вибуху. Просто чекали вибух просто неба. Вибух стався за 300 м від них... І моя донька — серед тих дітей. Істерика в дітей досі. Дітям від 14 до 17 років", - йдеться в дописі.

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Правоохоронці перевірили інформацію — факт, викладений у повідомленні, підтвердився.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення у небезпеці. Відповідно до санкції статті, порушникам загрожує до двох років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять необхідні слідчі дії.

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Нагадаємо, ввечері суботи, 2 серпня, російські окупанти атакували Миколаїв. Постраждали семеро людей –– чотирьом із них медичну допомогу надано на місці.