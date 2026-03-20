Уряд розподілив майже 2 млрд грн на укриття в закладах освіти у 10 областях

Кабінет міністрів України затвердив розподіл субвенції на облаштування укриттів у закладах освіти в регіонах із підвищеними безпековими ризиками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

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Згідно з рішенням уряду, фінансування у розмірі 1,94 млрд грн спрямують на реалізацію 28 проєктів у 30 громадах із дуже високим рівнем ризику.

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Що відомо

Кошти передбачені для будівництва та облаштування укриттів у різних типах закладів освіти – зокрема у військових ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, а також у школах.

Йдеться про громади в таких областях: Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській.

Окремо ще 100,2 млн грн спрямують на Львівський ліцей імені Героїв Крут та ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою Повітряних сил у Вінницькій області.

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Подробиці

У Міністерстві освіти зазначають, що загалом у 2026 році на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти передбачено 5 млрд грн субвенції.

Паралельно триває процес погодження фінансування для проєктів у громадах із високим і помірним рівнями ризику.

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Контекст

Раніше профільний комітет Верховної Ради визнав роботу Міністерства освіти щодо використання субвенцій у 2025 році незадовільною. Частина коштів тоді залишилася невикористаною та не була спрямована на будівництво укриттів і модернізацію шкільної інфраструктури.

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