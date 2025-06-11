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Новини Укриття в Україні
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Окупанти не пускають мешканців Донбасу в укриття під час тривог, - "Жовта стрічка"

укриття

У тимчасово окупованих містах Луганської та Донецької областей російські окупанти забороняють місцевим жителям ховатися в укриттях, розташованих у школах та лікарнях, оскільки ті призначені лише для військових.

Про це повідомив рух "Жовта стрічка" у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, йдеться про Старобільськ, Сватове, Донецьк та Жданівку. За даними активістів, така практика поширена по всій окупованій території Донбасу. Громадяни з дітьми залишаються без доступу до безпечних укриттів під час тривог, оскільки всі захисні споруди окупанти використовують виключно для потреб свого військового контингенту.

Активісти також повідомили, що через окуповану Луганщину регулярно пролітають українські дрони, які прямують углиб території РФ. Їхні маршрути прокладено в обхід населених пунктів, однак місцеві мешканці все одно чують роботу російської ППО.

У "Жовтій стрічці" наголосили, що відмова у доступі цивільних до укриттів є прямим порушенням IV Женевської конвенції.

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Донбас (22357) укриття (311) повітряна тривога (941)


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Ждуни дочекались?
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11.06.2025 12:40 Відповісти
Та хрін би з тими ждунами.
https://censor.net/ua/news/3556947/na-rivnenschyni-pereviryayut-ukryttya-na-dostupnist-pid-chas-obstrilu
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11.06.2025 12:49 Відповісти
Приниження нашого народу нескінченні
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11.06.2025 12:46 Відповісти
майже 400 років геноциду
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11.06.2025 12:49 Відповісти
А там точно наш народ? Гляньте на свинособачьи косые рыла завезённых удмурто-мокшей.
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11.06.2025 13:02 Відповісти
А коли по Донецьку останній раз прилітало? Так отож.
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11.06.2025 12:48 Відповісти
В Україні так само, під час тривоги можна на дійти до укриття, а зразу бути бусифікованим
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11.06.2025 13:07 Відповісти
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11.06.2025 13:07 Відповісти
 
 