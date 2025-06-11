Окупанти не пускають мешканців Донбасу в укриття під час тривог, - "Жовта стрічка"

У тимчасово окупованих містах Луганської та Донецької областей російські окупанти забороняють місцевим жителям ховатися в укриттях, розташованих у школах та лікарнях, оскільки ті призначені лише для військових.

Про це повідомив рух "Жовта стрічка" у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, йдеться про Старобільськ, Сватове, Донецьк та Жданівку. За даними активістів, така практика поширена по всій окупованій території Донбасу. Громадяни з дітьми залишаються без доступу до безпечних укриттів під час тривог, оскільки всі захисні споруди окупанти використовують виключно для потреб свого військового контингенту.

Активісти також повідомили, що через окуповану Луганщину регулярно пролітають українські дрони, які прямують углиб території РФ. Їхні маршрути прокладено в обхід населених пунктів, однак місцеві мешканці все одно чують роботу російської ППО.

У "Жовтій стрічці" наголосили, що відмова у доступі цивільних до укриттів є прямим порушенням IV Женевської конвенції.

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