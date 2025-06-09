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Новини Фото Повітряна тривога через загрозу балістики
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У Києві та низці областей знову була тривога через загрозу балістики (оновлено). КАРТА

Зранку 9 червня 2025 року у Києві та низці областей знову оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

За даними Повітряних сил, була загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

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Станом на 10.18 карта повітряних тривог була така:

повітряна тривога карта

Оновлена інформація 

О 10.28 було оголошено відбій загрози. 

Автор: 

Повітряні сили (2765) повітряна тривога (939)


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