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Новости Фото Воздушная тревога из-за угрозы баллистики
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В Киеве и ряде областей снова была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено). КАРТА

Утром 9 июня 2025 года в Киеве и ряде областей снова объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

По данным Воздушных сил, была угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

По состоянию на 10.18 карта воздушных тревог была такова:

воздушная тревога карта

Обновленная информация

В 10:28 был объявлен отбой угрозы.

Автор: 

Воздушные силы (2425) воздушная тревога (810)


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