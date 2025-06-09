В Киеве и ряде областей снова была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено). КАРТА

Утром 9 июня 2025 года в Киеве и ряде областей снова объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

По данным Воздушных сил, была угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

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По состоянию на 10.18 карта воздушных тревог была такова:

Обновленная информация

В 10:28 был объявлен отбой угрозы.