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Новости Укрытия в Украине
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Оккупанты не пускают жителей Донбасса в укрытия во время тревог, - "Желтая лента"

укриття

Во временно оккупированных городах Луганской и Донецкой областей российские оккупанты запрещают местным жителям прятаться в укрытиях, расположенных в школах и больницах, поскольку те предназначены только для военных.

Об этом сообщило движение "Желтая лента" в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

В частности, речь идет о Старобельске, Сватово, Донецке и Ждановке. По данным активистов, такая практика распространена по всей оккупированной территории Донбасса. Граждане с детьми остаются без доступа к безопасным укрытиям во время тревог, поскольку все защитные сооружения оккупанты используют исключительно для нужд своего военного контингента.

Активисты также сообщили, что через оккупированную Луганщину регулярно пролетают украинские дроны, которые направляются вглубь территории РФ. Их маршруты проложены в обход населенных пунктов, однако местные жители все равно слышат работу российской ПВО.

В "Желтой ленте" отметили, что отказ в доступе гражданских к укрытиям является прямым нарушением IV Женевской конвенции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве и ряде областей снова была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено). КАРТА

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Донбасс (26957) укрытие (138) воздушная тревога (812)


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Ждуни дочекались?
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11.06.2025 12:40 Ответить
Та хрін би з тими ждунами.
https://censor.net/ua/news/3556947/na-rivnenschyni-pereviryayut-ukryttya-na-dostupnist-pid-chas-obstrilu
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11.06.2025 12:49 Ответить
Приниження нашого народу нескінченні
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11.06.2025 12:46 Ответить
майже 400 років геноциду
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11.06.2025 12:49 Ответить
А там точно наш народ? Гляньте на свинособачьи косые рыла завезённых удмурто-мокшей.
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11.06.2025 13:02 Ответить
А коли по Донецьку останній раз прилітало? Так отож.
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11.06.2025 12:48 Ответить
В Україні так само, під час тривоги можна на дійти до укриття, а зразу бути бусифікованим
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11.06.2025 13:07 Ответить
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11.06.2025 13:07 Ответить
 
 