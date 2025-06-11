Оккупанты не пускают жителей Донбасса в укрытия во время тревог, - "Желтая лента"

Во временно оккупированных городах Луганской и Донецкой областей российские оккупанты запрещают местным жителям прятаться в укрытиях, расположенных в школах и больницах, поскольку те предназначены только для военных.

Об этом сообщило движение "Желтая лента" в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

В частности, речь идет о Старобельске, Сватово, Донецке и Ждановке. По данным активистов, такая практика распространена по всей оккупированной территории Донбасса. Граждане с детьми остаются без доступа к безопасным укрытиям во время тревог, поскольку все защитные сооружения оккупанты используют исключительно для нужд своего военного контингента.

Активисты также сообщили, что через оккупированную Луганщину регулярно пролетают украинские дроны, которые направляются вглубь территории РФ. Их маршруты проложены в обход населенных пунктов, однако местные жители все равно слышат работу российской ПВО.

В "Желтой ленте" отметили, что отказ в доступе гражданских к укрытиям является прямым нарушением IV Женевской конвенции.

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