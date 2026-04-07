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Новини Ukraine Facility
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€400 млн від ЄС на кону: Рада підтримала реформу самоврядування

Рада дала "зелене світло" закону про самоврядування заради €400 млн від ЄС

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №14412, який передбачає чітке розмежування повноважень між рівнями публічного самоврядування відповідно до стандартів Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба парламенту.

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Що відомо

За відповідне рішення проголосували 269 народних депутатів.

Документ спрямований на: 

  • усунення дублювання обов’язків між органами влади;
     
  • запобігання конфліктам компетенцій;
     
  • впровадження чіткої класифікації повноважень;
  •  забезпечення фінансування виконання цих повноважень.

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Чому це важливо

За словами народного депутата Ярослава Железняка, цей закон є одним із ключових для отримання фінансування в межах програми Ukraine Facility.

Йдеться про можливість залучення 400 млн євро від Європейського Союзу.

Раніше голова парламентського комітету Данило Гетманцев заявляв, що Україна не виконала частину індикаторів цієї програми у 2025 році.

На цьому тлі ухвалення законопроєкту розглядається як важливий крок для отримання подальшої фінансової підтримки від ЄС.

Читайте: Ukraine Facility: Євросоюз виділив 12 млн євро на підтримку реформ у сільському господарстві

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ВР (15197) законопроєкт (3754) Євросоюз (15385)
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