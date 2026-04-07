€400 млн від ЄС на кону: Рада підтримала реформу самоврядування
Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №14412, який передбачає чітке розмежування повноважень між рівнями публічного самоврядування відповідно до стандартів Європейського Союзу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба парламенту.
Що відомо
За відповідне рішення проголосували 269 народних депутатів.
Документ спрямований на:
- усунення дублювання обов’язків між органами влади;
- запобігання конфліктам компетенцій;
- впровадження чіткої класифікації повноважень;
- забезпечення фінансування виконання цих повноважень.
Чому це важливо
За словами народного депутата Ярослава Железняка, цей закон є одним із ключових для отримання фінансування в межах програми Ukraine Facility.
Йдеться про можливість залучення 400 млн євро від Європейського Союзу.
Раніше голова парламентського комітету Данило Гетманцев заявляв, що Україна не виконала частину індикаторів цієї програми у 2025 році.
На цьому тлі ухвалення законопроєкту розглядається як важливий крок для отримання подальшої фінансової підтримки від ЄС.
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