РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14238 посетителей онлайн
Новости Ukraine Facility
724 2

400 млн евро от ЕС на кону: Рада поддержала реформу самоуправления

Рада дала "зеленый свет" закону о самоуправлении ради €400 млн от ЕС

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 14412, который предусматривает четкое разграничение полномочий между уровнями публичного самоуправления в соответствии со стандартами Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба парламента.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

За соответствующее решение проголосовали 269 народных депутатов.

Документ направлен на: 

  • устранение дублирования обязанностей между органами власти;
     
  • предотвращение конфликтов компетенций;
     
  • введение четкой классификации полномочий;
  •  обеспечение финансирования выполнения этих полномочий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ukraine Facility: Украина недополучила в прошлом году 4 миллиарда евро от ЕС из-за задержки реформ

Почему это важно

По словам народного депутата Ярослава Железняка, этот закон является одним из ключевых для получения финансирования в рамках программы Ukraine Facility.

Речь идет о возможности привлечения 400 млн евро от Европейского Союза.

Ранее председатель парламентского комитета Даниил Гетманцев заявлял, что Украина не выполнила часть показателей этой программы в 2025 году.

На этом фоне принятие законопроекта рассматривается как важный шаг для получения дальнейшей финансовой поддержки от ЕС.

Читайте: Ukraine Facility: Евросоюз выделил 12 млн евро на поддержку реформ в сельском хозяйстве

Автор: 

ВР (28751) законопроект (3218) Евросоюз (17909)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всьо?
то, від віталіка від'їбалися?
чи, зе!гніда не підпише?
показать весь комментарий
07.04.2026 15:13 Ответить
Основні складові та досягнення реформи:

Концепція: Затверджена 1 квітня 2014 року, вона стала фундаментом для створення спроможних територіальних громад.
Фінансова децентралізація: ОТГ отримали право розпоряджатися більшою частиною податків, що стимулювало економічний розвиток на місцях.
Об'єднання громад: Почався процес добровільного об'єднання громад, що дозволило їм отримувати більше державних субвенцій та фінансування.
Відмова від федералізації: Реформа підкреслила унітарність України, забезпечуючи збільшення прав місцевого самоврядування без федералізації країни.
показать весь комментарий
07.04.2026 15:23 Ответить
 
 