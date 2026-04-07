400 млн евро от ЕС на кону: Рада поддержала реформу самоуправления
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 14412, который предусматривает четкое разграничение полномочий между уровнями публичного самоуправления в соответствии со стандартами Европейского Союза.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба парламента.
Что известно
За соответствующее решение проголосовали 269 народных депутатов.
Документ направлен на:
- устранение дублирования обязанностей между органами власти;
- предотвращение конфликтов компетенций;
- введение четкой классификации полномочий;
- обеспечение финансирования выполнения этих полномочий.
Почему это важно
По словам народного депутата Ярослава Железняка, этот закон является одним из ключевых для получения финансирования в рамках программы Ukraine Facility.
Речь идет о возможности привлечения 400 млн евро от Европейского Союза.
Ранее председатель парламентского комитета Даниил Гетманцев заявлял, что Украина не выполнила часть показателей этой программы в 2025 году.
На этом фоне принятие законопроекта рассматривается как важный шаг для получения дальнейшей финансовой поддержки от ЕС.
то, від віталіка від'їбалися?
чи, зе!гніда не підпише?
Концепція: Затверджена 1 квітня 2014 року, вона стала фундаментом для створення спроможних територіальних громад.
Фінансова децентралізація: ОТГ отримали право розпоряджатися більшою частиною податків, що стимулювало економічний розвиток на місцях.
Об'єднання громад: Почався процес добровільного об'єднання громад, що дозволило їм отримувати більше державних субвенцій та фінансування.
Відмова від федералізації: Реформа підкреслила унітарність України, забезпечуючи збільшення прав місцевого самоврядування без федералізації країни.