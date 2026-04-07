400 млн евро от ЕС на кону: Рада поддержала реформу самоуправления

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 14412, который предусматривает четкое разграничение полномочий между уровнями публичного самоуправления в соответствии со стандартами Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба парламента.

Что известно

За соответствующее решение проголосовали 269 народных депутатов.

Документ направлен на:

устранение дублирования обязанностей между органами власти;



предотвращение конфликтов компетенций;



введение четкой классификации полномочий;

обеспечение финансирования выполнения этих полномочий.

Почему это важно

По словам народного депутата Ярослава Железняка, этот закон является одним из ключевых для получения финансирования в рамках программы Ukraine Facility.

Речь идет о возможности привлечения 400 млн евро от Европейского Союза.

Ранее председатель парламентского комитета Даниил Гетманцев заявлял, что Украина не выполнила часть показателей этой программы в 2025 году.

На этом фоне принятие законопроекта рассматривается как важный шаг для получения дальнейшей финансовой поддержки от ЕС.

