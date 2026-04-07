Рада приняла закон о запуске "промышленного безвиза" с ЕС

Украина приближается к свободному доступу товаров на рынок ЕС

Верховная Рада Украины приняла закон о евроинтеграции, касающийся гармонизации сферы аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования с нормами Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Что предусматривает закон

Принятие документа является важным шагом к заключению Соглашения о взаимном признании результатов оценки соответствия промышленной продукции между Украиной и ЕС – так называемого "промышленного безвиза".

Закон направлен на:

  •  гармонизацию украинского законодательства с нормами ЕС в сфере технического регулирования;

  • совершенствование системы аккредитации органов оценки соответствия;

  • повышение стандартов безопасности продукции.

Что это изменит

Ожидается, что реализация закона:

  • повысит доверие к украинским сертификационным органам;

  • обеспечит соответствие товаров европейским стандартам;

  • расширит доступ украинской продукции на рынок ЕС.

Кроме того, новые правила будут способствовать повышению качества продукции на внутреннем рынке.

Экономический эффект

Принятие изменений должно создать новые возможности для украинских производителей, а также способствовать появлению новых рабочих мест.

Ожидается, что упрощение доступа к рынку Европейского Союза положительно повлияет на доходы предприятий и граждан.

