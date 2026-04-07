Рада приняла закон о запуске "промышленного безвиза" с ЕС
Верховная Рада Украины приняла закон о евроинтеграции, касающийся гармонизации сферы аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования с нормами Европейского Союза.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.
Что предусматривает закон
Принятие документа является важным шагом к заключению Соглашения о взаимном признании результатов оценки соответствия промышленной продукции между Украиной и ЕС – так называемого "промышленного безвиза".
Закон направлен на:
- гармонизацию украинского законодательства с нормами ЕС в сфере технического регулирования;
- совершенствование системы аккредитации органов оценки соответствия;
- повышение стандартов безопасности продукции.
Что это изменит
Ожидается, что реализация закона:
- повысит доверие к украинским сертификационным органам;
- обеспечит соответствие товаров европейским стандартам;
- расширит доступ украинской продукции на рынок ЕС.
Кроме того, новые правила будут способствовать повышению качества продукции на внутреннем рынке.
Экономический эффект
Принятие изменений должно создать новые возможности для украинских производителей, а также способствовать появлению новых рабочих мест.
Ожидается, что упрощение доступа к рынку Европейского Союза положительно повлияет на доходы предприятий и граждан.
