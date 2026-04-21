Після поразки Орбана ЄС розблокує рішення для України, - глава МЗС Швеції Стенергор

Міністерка закордонних справ Швеції Єссіка Стенергор висловила оптимізм щодо розблокування ключових рішень ЄС після політичних змін в Угорщині.

Стенергор наголосила, що зараз ЄС має "посилити, прискорити й наростити" підтримку для України, а також посилити тиск на Росію.

"Я досить оптимістично налаштована після того, як перешкода з боку Угорщини зникла – тепер ми зможемо виконати обіцянку Україні щодо позики на 90 млрд євро, і рухатися вперед із 20-м пакетом санкцій – а також із 21-м - який потрібно ухвалити до літа", – зазначила Єссіка Стенергор.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.

Глава МЗС Словаччини заявив, що його країна готова виступити проти нового пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, але не блокуватиме фінансову допомогу Україні.

Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть поправку до бюджету ЄС на 2021–2027 роки, яка відкриває можливість надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що після падіння уряду Орбана Євросоюз має шанс ухвалити рішення, які раніше блокувала Угорщина.

