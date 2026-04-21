Новини Блокування Орбаном кредиту для України
Після поразки Орбана ЄС розблокує рішення для України, - глава МЗС Швеції Стенергор

У Швеції очікують прориву в рішеннях ЄС для України

Міністерка закордонних справ Швеції Єссіка Стенергор висловила оптимізм щодо розблокування ключових рішень ЄС після політичних змін в Угорщині.

Стенергор наголосила, що зараз ЄС має "посилити, прискорити й наростити" підтримку для України, а також посилити тиск на Росію.

"Я досить оптимістично налаштована після того, як перешкода з боку Угорщини зникла – тепер ми зможемо виконати обіцянку Україні щодо позики на 90 млрд євро, і рухатися вперед із 20-м пакетом санкцій – а також із 21-м - який потрібно ухвалити до літа", – зазначила Єссіка Стенергор.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.
  • Глава МЗС Словаччини заявив, що його країна готова виступити проти нового пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, але не блокуватиме фінансову допомогу Україні.

  • Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть поправку до бюджету ЄС на 2021–2027 роки, яка відкриває можливість надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

  • Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що після падіння уряду Орбана Євросоюз має шанс ухвалити рішення, які раніше блокувала Угорщина.

А московіти, що знову гроші від ЄС за нафту для Угорщини, що постачається «дружбою», вкладатимуть у війну проти України!?!?!
21.04.2026 12:37 Відповісти
Правильно писати "розблокують підтримку для Зеленського"
21.04.2026 13:00 Відповісти
За рублі працюєш?
21.04.2026 15:15 Відповісти
тобі зі Штатів видніше
21.04.2026 15:32 Відповісти
Там " Орбан" мабуть такий же
21.04.2026 15:33 Відповісти
Министр иностранных дел Швеции Eva Maria Louise Malmer Stenergard
21.04.2026 15:36 Відповісти
Не вірю в вас
21.04.2026 18:26 Відповісти
 
 