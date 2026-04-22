Украина начала перекачку нефти через "Дружбу"

Нефтепровод "Дружба" возобновил работу: что известно?

В Словакии заявили, что Украина начала прокачивать нефть по нефтепроводу "Дружба".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявила глава Минэкономики Словакии Дениса Сакова.

Подробности

"Укртранснафта" подтвердила начало "герметизации и заполнения" нефтепровода "Дружба", и ожидается, что поставки в Словакию возобновятся в четверг утром.

Ранее украинская компания "Укртранснафта" официально сообщила венгерской стороне о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба".

Что происходит с "Дружбой"?

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

  • Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "Дружбу" восстановят уже до конца апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".

ну, слава тобі яйця!
нарешті, зе!гниді повернуть злитки золота, ну і оту мєлочь налічними!!

ну, і?
чекаємо на чергові вброси, що б забовтати цю тему!
хто, перший?
от, нажаль безуглу заштовхали під плінтус....

то ж коли полетять підарські дрони, ракети, по містам знайте хто цьому посприяв.
цього разу відкрито, і ніякі відмазки про вимоги контрактів з єс, вже не канають!!!!
22.04.2026 13:35
Як говориться, причесались, прилизались, прийшли в гості й на порозі всрались
22.04.2026 13:31
22.04.2026 13:35
Повернуть, кому...?
22.04.2026 14:00
Мадяр про повернення Україні коштів "Ощадбанку": Говоритиму про це із Зеленським, але є важливіші питання
Джерело: https://censor.net/ua/n3611516
22.04.2026 14:03
Ну, що, справа за Мадяром та Фіцо - хай підписують згоду на транш... Ми їх умову виконали...
22.04.2026 13:35
А також вступ у ЄС та НАТО по за чергою.
22.04.2026 13:38
ЄС же сказав що транш може буде восени і то не весь і то якщо Україна буде гарно смоктати. Далі будуть нові умови типу запустити ще й газопроводи... так що чекайте... Якщо поставили Україну на коліна то тепер будуть тр*****ти що вже не дадуть піднятися
22.04.2026 14:05
Прижали Україну - без 90 млд нам вили
22.04.2026 13:36
Де можна прочитати - як і коли відбувається плата за транзит кацапською стороною ?
22.04.2026 13:38
Ооооооооо, яке щастя, як ми довго не це чекали
22.04.2026 13:40
А в реверс нехай запустять золотішко, евро та доляри які поцупили у батраків народу України.
22.04.2026 13:40
ну и нахиба? второй вопрос. Нахиба допускать до выборов людей которые гадят Украине? У нас война на кону стоит выживание нации. И все средства хороши в этом вопросе.
22.04.2026 13:41
Це якась х@н.... Украхнці які виїхали, працюють на економіку ЄС, отож ЄС повинен надавати нам безкоштовну допомогу, а не кредити, тим більше що ЄС ми теж захищаємо від путіна!
Тобто ЄС щоб захистити себе дає нам кредити, яке нахабство!
22.04.2026 13:45
 
 