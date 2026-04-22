В Венгрии говорят, что "Укртранснафта" завершила ремонт "Дружбы" и готова к возобновлению транзита

Украинская компания "Укртранснафта" официально сообщила венгерской стороне о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании MOL.

Детали

По данным венгерской нефтегазовой компании, АО "Укртранснафта", ответственное за эксплуатацию украинского участка нефтепровода "Дружба", официально сообщила MOL о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба", а также о прекращении действия форс-мажорных обстоятельств, действовавших с 27 января 2026 года, по состоянию на 18:00 21 апреля 2026 года.

"Согласно сообщению, АО "Укртранснафта" готова возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию", — добавили в венгерской компании.

Что происходит с "Дружбой"?

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

  • Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "Дружбу" восстановят уже до конца апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".

Топ комментарии
+3
нам конче треба 90 млрд інакше уже в травні не буде чим платити ні пенсіонерам ні військовим

ПОНЯТНО що Дружбу тормазили до виборів щоб у Орбана не було карти мов "дивіться який я крутий я їх прогнув"
показать весь комментарий
22.04.2026 11:15 Ответить
+2
А цікаво за чиї кошти державна компанія укрнафта ремонтує дружбу ?
показать весь комментарий
22.04.2026 11:33 Ответить
+1
Так - все змішалось - Мир Дружба жвачка війна політика гроші
показать весь комментарий
22.04.2026 11:24 Ответить
Мир ,Дружба,Мамалига !
показать весь комментарий
22.04.2026 11:11 Ответить
Прогнулись ми - вибираєм менше зло
показать весь комментарий
22.04.2026 11:11 Ответить
На горизонті європейці показали 90 мільярдів евро. Це дуже велика сума для оточення Голобородька і він не моргнувши оком приймає рішення - допомогти росії прокачувати нафту до Європи і заробляти мільярди доларів США. А якже санкції? А як війна і сотні тисяч вбитих українців? Це питання і до 73%, які у 2019 році були президентами..., що це таке?
показать весь комментарий
22.04.2026 11:22 Ответить
Отлично как только бабки для Украины разблокируют , может снова шо-то сломаться, из-за кацапских ударов конечно...
показать весь комментарий
22.04.2026 11:28 Ответить
Точно укрнафта?
показать весь комментарий
22.04.2026 11:45 Ответить
Коли перший транш зайде, то всяке може трапитися з аварійним нафтопроводом.
показать весь комментарий
22.04.2026 11:43 Ответить
Заради повернення, отого «незрозумілого золота» з машини Ощадбанку, зеленський, мабуть, сам гайки крутив на ремонті нафтопроводу!! Навіть будівництво у Козині, свого інженерного самострою, кинув на «рабочіх»…
показать весь комментарий
22.04.2026 11:48 Ответить
 
 