В Венгрии говорят, что "Укртранснафта" завершила ремонт "Дружбы" и готова к возобновлению транзита

Украинская компания "Укртранснафта" официально сообщила венгерской стороне о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании MOL.

Детали

По данным венгерской нефтегазовой компании, АО "Укртранснафта", ответственное за эксплуатацию украинского участка нефтепровода "Дружба", официально сообщила MOL о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба", а также о прекращении действия форс-мажорных обстоятельств, действовавших с 27 января 2026 года, по состоянию на 18:00 21 апреля 2026 года.

"Согласно сообщению, АО "Укртранснафта" готова возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию", — добавили в венгерской компании.

Что происходит с "Дружбой"?

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "Дружбу" восстановят уже до конца апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".

