Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" планируется возобновить в среду в полдень, — СМИ

Украина готовится к возобновлению транзита нефти по трубопроводу "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на источники.

Планы возобновления транзита

По информации источников, возобновление транспортировки нефти может начаться уже в среду днем. Ожидается, что прокачка начнется после завершения технической подготовки системы.

"Прокачка нефти должна начаться завтра в обеденное время", — отметил источник.

Также сообщается, что венгерская компания MOL уже подала первые заявки на транзитные объемы. Поставки планируется распределить между Венгрией и Словакией.

Контекст переговоров и позиция партнеров

Возобновление транзита происходит на фоне переговоров Украины с Европейским Союзом о финансовой поддержке. В Брюсселе рассматривают энергетические вопросы как один из факторов экономической стабильности региона.

  • Украинская сторона ранее сообщала о восстановлении поврежденного участка трубопровода после российского обстрела, что позволяет возобновить работу системы.
  • Отдельно отмечается, что Венгрия и Словакия обсуждают свое участие в финансовых программах ЕС, включая поддержку Украины и санкционные пакеты против РФ.

Топ комментарии
Очікуємо розповіді від "лідера світу", скільки мільярдів рф заробить від цього нафтопроводу... Чи це інше?
21.04.2026 23:27 Ответить
- Транзит російської нафти треба заборонити, це фінансує війну, криваві гроші, введемо санкції!
- Тримай трошки грошей в борг
- Кхм прр ну ми вже трубу відремонтували, та так просто вигідніше для України, ну це просто інше, розуміти треба!
21.04.2026 23:23 Ответить
Це ганьба владі Зеленського. Гарний Зеля подарунок зробив Ху'йлу на день побєдобєсія. Україна закликає ввести проти Фашистської Сосії санкції а сама ж ці санкції знімає. Думаю далі воювати немає сенсу. Фактично це почалася капітуляція України. Далі ввімкнуть газопроводи, потім відновлять прохід рашистів Чорним морем і пішло поїхало...
21.04.2026 23:30 Ответить
21.04.2026 23:23 Ответить
Головне щоб нарешті Є90 пішли.А потім в Дружбу може знову ракета попасти.Всі знають коварство кацапів.
21.04.2026 23:26 Ответить
Россиянам веры нет. Конечно же они снова ударят мопедами, крылатыми и баллистическими ракетами по нефтепроводу. А мы предъявим обломки и повреждения.
21.04.2026 23:39 Ответить
Але не раніше ніж отримаємо Є90млрд.Хоча все може статись. Мадяр це не миша пукіна Орбан.Упирь може влупить по трубі і завтра, із вредності.Щоб нас угорці і словаки знову мурижили з кредитом.
21.04.2026 23:59 Ответить
Європейські пітараси не збираються давати Україні 90млрд відразу. Вони будуть капати по копійці і розтягнуть цей процес на кілька років щоб шантажувати Україну постійно. Не факт що взагалі ці гроші дадуть Україні. Кожен місяць в країнах Європи будутьпроводитьсь вибори і до влади приходитимуть прокацаплені партії які будуть обіцяти своїм виборцям майже ''безкоштовний'' кацапський газ і нафту яку вже добилась вугорщина і словаччина своїм шантажем. Зеля відкрив скриню пандори, таку ж скриню яку він відкрив переговорами про мір які повністю просрав.
21.04.2026 23:48 Ответить
І саме жахливіше це даже не економічна складова, а політична. Фактично Україна запустила процес відновлення впливу Сосії на Європейських політиків. Завтра крім словаччини і вугорщини підуть і інші ходоки до Ху'йла просити нафту в обмін на послуги в тому числі тиску на Україну.
21.04.2026 23:34 Ответить
Ви так кажете, ніби «Дружба» не працювала з 2022 року.
21.04.2026 23:52 Ответить
У кацапів реальні проблеми почалися тільки після того як Україна зайнялася кацапськими нафтовими промислами. Після відновлення торгівлі нафтою справи у кацапів підуть вгору дуже швидко. Чого не скажеш про Україну. Кацапи на нафті в місяць зможуть заробляти біля $20млрд. Україні ж дай Бог щоб наші партнерчики-імпотенчики давали хоча б пару млрд$. Як гадаєте, чи довго Україна вистоїть проти такої різниці в ресурсах?
22.04.2026 00:03 Ответить
Украина дает транзит нефти , за которую венгры платят ***** , а эта плешивая тварь убивает украинцев …
Вопрос , зачем такие сложности ?
Можно было бы наловить людей и сразу же расстрелять , выйдет тоже самое …
Как бы это цинично не звучало но это так ! Украина под видом защиты страны сама спонсирует эти убийства … 😡
21.04.2026 23:36 Ответить
Злая,патаму что знаю,у тєбя другая зая,а я запасная. Була колись така пєсня.Україна залежить від допомоги ЄС.А ЄС одною рукою виділяє Є90млрд,іншою рукою блокує рішення через Угорщину і Словаччину.Так що запуск Дружби дає Україні більше+ ніж -.Транзит і раніше відбувався, зараз ми отримаємо і грош ЄС і гроші за транзит,за які теж можна стрілять у кацапів.Цинічна торгівля під час війни,але такі реалії світу.Чи ми повинні сказати гордо-хєр вам, а не нафта,і залишитись з голою сракою?
21.04.2026 23:49 Ответить
поки Reuters разом із своїми джерелами не в курсах, треба у найближчий час ще раз масовано захєрачити дронами по ЛВДС "Самара".
21.04.2026 23:58 Ответить
Після дощика у четвер
22.04.2026 00:05 Ответить
 
 