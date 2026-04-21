Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" планируется возобновить в среду в полдень, — СМИ
Украина готовится к возобновлению транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на источники.
Планы возобновления транзита
По информации источников, возобновление транспортировки нефти может начаться уже в среду днем. Ожидается, что прокачка начнется после завершения технической подготовки системы.
"Прокачка нефти должна начаться завтра в обеденное время", — отметил источник.
Также сообщается, что венгерская компания MOL уже подала первые заявки на транзитные объемы. Поставки планируется распределить между Венгрией и Словакией.
Контекст переговоров и позиция партнеров
Возобновление транзита происходит на фоне переговоров Украины с Европейским Союзом о финансовой поддержке. В Брюсселе рассматривают энергетические вопросы как один из факторов экономической стабильности региона.
- Украинская сторона ранее сообщала о восстановлении поврежденного участка трубопровода после российского обстрела, что позволяет возобновить работу системы.
- Отдельно отмечается, что Венгрия и Словакия обсуждают свое участие в финансовых программах ЕС, включая поддержку Украины и санкционные пакеты против РФ.
