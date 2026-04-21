Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" планируется возобновить в среду в полдень, — СМИ

Украина готовится к возобновлению транзита нефти по трубопроводу "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на источники.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Планы возобновления транзита

По информации источников, возобновление транспортировки нефти может начаться уже в среду днем. Ожидается, что прокачка начнется после завершения технической подготовки системы.

"Прокачка нефти должна начаться завтра в обеденное время", — отметил источник.

Также сообщается, что венгерская компания MOL уже подала первые заявки на транзитные объемы. Поставки планируется распределить между Венгрией и Словакией.

Контекст переговоров и позиция партнеров

Возобновление транзита происходит на фоне переговоров Украины с Европейским Союзом о финансовой поддержке. В Брюсселе рассматривают энергетические вопросы как один из факторов экономической стабильности региона.

Украинская сторона ранее сообщала о восстановлении поврежденного участка трубопровода после российского обстрела, что позволяет возобновить работу системы.

Отдельно отмечается, что Венгрия и Словакия обсуждают свое участие в финансовых программах ЕС, включая поддержку Украины и санкционные пакеты против РФ.

