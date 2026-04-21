Словакия поддержит 20-й пакет санкций против России, когда запустят нефтепровод "Дружба", — МИД страны

министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава не будет блокировать 20-й пакет санкций против России, если Украина возобновит поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Об этом он сказал 21 апреля в кулуарах встречи глав МИД Европейского Союза, сообщает Цензор.НЕТ.

Новое условие Словакии

"Мы получили сигнал о возможном возобновлении поставок нефти, и я могу лишь отметить, что мы готовы поддержать даже 20-й пакет санкций против России, поскольку, по нашей оценке, это не окажет существенного влияния на экономику Словакии", — сказал Бланар.

Впрочем, подчеркнул дипломат, Словакия сделает это только тогда, когда "российская нефть поступит в Словакию по трубопроводу "Дружба". Он заявил, что пока не располагает информацией о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" и по-прежнему считает, что "не пускать нефть в Словакию и Венгрию" — это политическое решение президента Украины Владимира Зеленского.

Что предшествовало?

  • 21 апреля Зеленский сообщил о завершении ремонта на поврежденном участке "Дружбы". В вечернем видеообращении президент заявил, что после завершения ремонтных работ он обсуждал разблокирование кредита ЕС Киеву на 90 млрд евро. Обсуждения велись с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ще раз повторю, маємо зруйнувати цей трубопровід на росії. Хай вони переймаються його ремонтами. А у нас він має бути 100 відсотково робочим. Щоб не париться від мадярів та словаків.
21.04.2026 22:01 Ответить
Залiзна логіка! 👍
21.04.2026 22:03 Ответить
Ще раз повторю....бери кувалду-іди руйнуй...хто тобі заважає?? Можеш ще пару десятків кацапів,своїх замляків,пригепать молотом по дорозі...Воїн діванний.
21.04.2026 22:25 Ответить
Не будьте дуже хитрим зеленим зебілом. Вони відразу ж зупинять фінансування.
21.04.2026 22:30 Ответить
Вам би в радники підти, розумнику ви наш.
21.04.2026 22:31 Ответить
Гарно скавчать. Ні дня без скав-скав за ту «Дружбу».
Таки Україна змогла їм добряче фаберже притиснути.
21.04.2026 22:02 Ответить
Утром деньги- вечером стулья , вечером деньги - утром стулья - но деньги вперед !
21.04.2026 22:06 Ответить
Все вірно зроблено, треба їм теж дещо крові попити, як вони нам. Бо інакше добрі стосунки не випрацьовуються, іншим шляхом.
21.04.2026 22:07 Ответить
Прозрели? Ще раз нявкните, то закриємо навічно.
21.04.2026 22:24 Ответить
Якийсь сюр - вони підтримають санкції проти рашки за те що їм дадуть нафту від тієї ж рашки...
21.04.2026 22:25 Ответить
 
 