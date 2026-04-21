Словакия поддержит 20-й пакет санкций против России, когда запустят нефтепровод "Дружба", — МИД страны
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава не будет блокировать 20-й пакет санкций против России, если Украина возобновит поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Об этом он сказал 21 апреля в кулуарах встречи глав МИД Европейского Союза, сообщает Цензор.НЕТ.
Новое условие Словакии
"Мы получили сигнал о возможном возобновлении поставок нефти, и я могу лишь отметить, что мы готовы поддержать даже 20-й пакет санкций против России, поскольку, по нашей оценке, это не окажет существенного влияния на экономику Словакии", — сказал Бланар.
Впрочем, подчеркнул дипломат, Словакия сделает это только тогда, когда "российская нефть поступит в Словакию по трубопроводу "Дружба". Он заявил, что пока не располагает информацией о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" и по-прежнему считает, что "не пускать нефть в Словакию и Венгрию" — это политическое решение президента Украины Владимира Зеленского.
Что предшествовало?
- 21 апреля Зеленский сообщил о завершении ремонта на поврежденном участке "Дружбы". В вечернем видеообращении президент заявил, что после завершения ремонтных работ он обсуждал разблокирование кредита ЕС Киеву на 90 млрд евро. Обсуждения велись с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Таки Україна змогла їм добряче фаберже притиснути.