Словакия поддержит 20-й пакет санкций против России, когда запустят нефтепровод "Дружба", — МИД страны

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава не будет блокировать 20-й пакет санкций против России, если Украина возобновит поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Об этом он сказал 21 апреля в кулуарах встречи глав МИД Европейского Союза, сообщает Цензор.НЕТ.

Новое условие Словакии

"Мы получили сигнал о возможном возобновлении поставок нефти, и я могу лишь отметить, что мы готовы поддержать даже 20-й пакет санкций против России, поскольку, по нашей оценке, это не окажет существенного влияния на экономику Словакии", — сказал Бланар.

Впрочем, подчеркнул дипломат, Словакия сделает это только тогда, когда "российская нефть поступит в Словакию по трубопроводу "Дружба". Он заявил, что пока не располагает информацией о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" и по-прежнему считает, что "не пускать нефть в Словакию и Венгрию" — это политическое решение президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия и Словакия выдвинули условия для разблокирования €90 млрд помощи Украине

Что предшествовало?

21 апреля Зеленский сообщил о завершении ремонта на поврежденном участке "Дружбы". В вечернем видеообращении президент заявил, что после завершения ремонтных работ он обсуждал разблокирование кредита ЕС Киеву на 90 млрд евро. Обсуждения велись с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Читайте также: Украина в ООН призвала к новым санкциям против России