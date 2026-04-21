Нефтепровод "Дружба" может возобновить транзит нефти. Украина провела ремонтные работы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина завершила ремонт нефтепровода"Дружба", и он может возобновить работу.

Об этом он сообщил по итогам совещания, информирует Цензор.НЕТ.

О "Дружбе"

"Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским ударом. Нефтепровод может возобновить работу. Хотя никто сейчас не может гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся, наши специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования", - заявил он.

По его словам, Украина связывает с этим разблокирование европейского пакета поддержки, который уже был одобрен Европейским советом. Речь идет о кредите на 90 миллиардов евро.

"И надеемся, что партнеры предпримут соответствующие шаги также и в отношении кластеров для Украины – мы уже выполнили свою часть работы по первым кластерам. Кроме того, следует продолжать системное санкционное давление на Россию за эту войну и работу по дальнейшей диверсификации поставок энергоносителей в Европу. Европа должна быть независимой от тех, кто пытается Европу уничтожить или ослабить. Спасибо всем, кто помогает!" - добавил Зеленский.

Что происходит с "Дружбой"?

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "Дружбу" восстановят уже до конца апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".

