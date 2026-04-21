Нефтепровод "Дружба" может возобновить транзит нефти. Украина провела ремонтные работы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина завершила ремонт нефтепровода"Дружба", и он может возобновить работу.

Об этом он сообщил по итогам совещания, информирует Цензор.НЕТ.

О "Дружбе"

"Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским ударом. Нефтепровод может возобновить работу. Хотя никто сейчас не может гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся, наши специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования", - заявил он.

По его словам, Украина связывает с этим разблокирование европейского пакета поддержки, который уже был одобрен Европейским советом. Речь идет о кредите на 90 миллиардов евро.

"И надеемся, что партнеры предпримут соответствующие шаги также и в отношении кластеров для Украины – мы уже выполнили свою часть работы по первым кластерам. Кроме того, следует продолжать системное санкционное давление на Россию за эту войну и работу по дальнейшей диверсификации поставок энергоносителей в Европу. Европа должна быть независимой от тех, кто пытается Европу уничтожить или ослабить. Спасибо всем, кто помогает!" - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда нефть пойдет через "Дружбу", ЕС быстро начнет распределение 90 млрд евро кредита для Украины, - Кос

Что происходит с "Дружбой"?

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

  • Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "Дружбу" восстановят уже до конца апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".

Читайте также: Украина возобновит поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" уже 21 апреля, - Bloomberg

дружба нефть Зеленский Владимир
Тобто, Зеленський буде допомагати росії продавати нафту і наповнювати казну ворога, щоб ті виготовляли ракети, шахеди і вбивали українців?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:42 Ответить
Так. Ви все правильно зрозуміли. І шо тепер?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:43 Ответить
Це посилення ворога нашими руками і деградація суспільства. А як же заборона торгівлі з ворогом? Чи наші санкції вже не діють? Хто їх відмінив?
показать весь комментарий
21.04.2026 18:00 Ответить
і 90лярдів ,поки що хер, євротолерасти дають.Можливо й не дадуть.виставивши перед "зе" вимоги,які його грабіжники при влад,і хер виконають.???[х/зн
показать весь комментарий
21.04.2026 17:47 Ответить
Орбана змінили, а суть не змінилася.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:47 Ответить
Дружба з ******.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:50 Ответить
маладець валіодя!
показать весь комментарий
21.04.2026 17:55 Ответить
ЗЕлупє потрібно щоб війна і далі тривала, щоб і далі був привід не проводити перевибори влади, ***** теж це вигідно, бо ЗЕлупа при владі в Україні це гарантія відсутності ефективного управління на всіх щаблях, це гарантоване мародерство України зеленою владою, це подальша деградація української держави, про що ***** до 2019 міг лише мріяти.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:56 Ответить
Не буде війна далі тривати якщо Зелупа запустить через Україну кацапську нафту і газ. Народ цього не витримає і пошле його нах. і просто розбіжиться хто куди. До сих пір люди йшли воювати в надії що або виб'ємо ворога з України або Сосія раніше розвалиться без грошей. А з запуском кацапських нафтопроводів цього не буде ніколи. Тож і воювати немає сенсу
показать весь комментарий
21.04.2026 18:09 Ответить
А что там с нашими валютой и золотом ?
Зеля, не поинтересовался заодно?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:56 Ответить
гей переназвемо Україну!
показать весь комментарий
21.04.2026 17:57 Ответить
Тяжела жизнь среднестатистического зебобика. Перекрыли трубу- перемога, открыли, тоже наверное нужное дело.)
показать весь комментарий
21.04.2026 18:01 Ответить
Ти Падло зовсім здурів? Тобто ми своїми руками будемо кацапам допомагати нафту продавати а в цей час рашисти будуть нам на голову бомби сипати і вбивати наших людей? Один день роботи нафтопроводу дає рашистам прибуток від $30-40млн по сьогоднішнім цінам на нафту. Це біля 30 ракет на день які рашисти б'ють по Україні. Тобто тільки за один цей нафтопровід рашисти відкупають ціну всіх ракет якими б'ють по нашим містам. Я вже не кажу що це тільки квіточки. Після запуску цього нафтопроводу інші ************* в Європі і Азії теж завиють що вони теж хочуть качати кацапську нафту і запуску північних потоків. І далі всі санкції як доміно з Сосії знімуться. А Україна буде сидіти в сраці як в 22-му з голими жопами. Бо все чим ми зараз ледве стримуємо рашистів це ФПВ-дрони. Але це ненадовго.
показать весь комментарий
21.04.2026 18:04 Ответить
А в чому різниця, Орбан:" відновіть Дружбу розблокуємо кредит". Мадяр:" відновіть Дружбу розблокуємо кредит". 🤔😳
показать весь комментарий
21.04.2026 18:06 Ответить
Орбан програв вибори і одразу відремонували нафтопровід , так тепер стало зрозуміло ,що ніяких пошкоджень там не було ,про сто за наказом зєлі був перкритий нафтопровід .але після того як Петер Мадяр про це дізнався то одразу ж і запускають нафтопровід ,щоб не нарватись на міжнародний скандал і отримати (0 мільярдів Євро ,так навіщо було брехати украхїнцям .що там були якісь пошкодження. І взагалі якийсь маразм виходив - кацапи б'ють по нафтопроводу по якому ж самі експортують нафту у Європу ?
показать весь комментарий
21.04.2026 18:08 Ответить
 
 