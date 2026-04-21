Нафтопровід "Дружба" може відновити транзит нафти. Україна провела ремонтні роботи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна закінчила ремонт нафтопроводу "Дружба", він може відновити функціонування.

Про це він повідомив за результатами наради, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання", - заявив він.

За його словами, Україна пов’язує із цим розблокування європейського пакета підтримки, який уже був схвалений Європейською радою. Йдеться про кредит на 90 мільярдів євро.

"Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах. Окрім цього, варто продовжувати системний санкційний тиск на Росію за цю війну та роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу. Європа має бути незалежною від тих, хто намагається Європу знищити чи послабити. Дякую всім, хто допомагає!" - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коли нафта піде через "Дружбу", ЄС швидко почне розподіл 90 млрд євро кредиту для України, - Кос

Що відбувається з "Дружбою"?

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".

Читайте також: Україна відновить постачання нафти до Угорщини через "Дружбу" вже 21 квітня, - Bloomberg

Тобто, Зеленський буде допомагати росії продавати нафту і наповнювати казну ворога, щоб ті виготовляли ракети, шахеди і вбивали українців?
21.04.2026 17:42 Відповісти
Орбана змінили, а суть не змінилася.
21.04.2026 17:47 Відповісти
ЗЕлупє потрібно щоб війна і далі тривала, щоб і далі був привід не проводити перевибори влади, ***** теж це вигідно, бо ЗЕлупа при владі в Україні це гарантія відсутності ефективного управління на всіх щаблях, це гарантоване мародерство України зеленою владою, це подальша деградація української держави, про що ***** до 2019 міг лише мріяти.
21.04.2026 17:56 Відповісти
Так. Ви все правильно зрозуміли. І шо тепер?
21.04.2026 17:43 Відповісти
Це посилення ворога нашими руками і деградація суспільства. А як же заборона торгівлі з ворогом? Чи наші санкції вже не діють? Хто їх відмінив?
21.04.2026 18:00 Відповісти
Навіщо відновлювати нафтопровід? Щоб у путіна було більше грошей на війну? Ніякі кредити не вартують десятки мільярдів доларів які отримає путін!
21.04.2026 18:24 Відповісти
Яка деградація? Якого суспільства? Того, шо вибрало посеред війни собі наркомана в президенти тільки за те, шо він розстріляв Верховну Раду в серіалі? Далі деградувати нема куди.
21.04.2026 18:48 Відповісти
Оманських для того і посадили в Урядовий квартал, що дієво нагадити Україні!
21.04.2026 19:07 Відповісти
…буде продовжувати…
21.04.2026 18:21 Відповісти
Саме так , пане! А потім ВОНО буде постійно скиглити в ЗМІ , що Захід досі остаточно не відмовився від мацковитської нафти і тим самим допомогає Путлу Поганому підтримувати фінансово цю війну.

Таке цікаве життя в КРАЇНІ МРІЙ ЗЕЛЕНСЬКОГО !
21.04.2026 19:10 Відповісти
і 90лярдів ,поки що хер, євротолерасти дають.Можливо й не дадуть.виставивши перед "зе" вимоги,які його грабіжники при влад,і хер виконають.???[х/зн
21.04.2026 17:47 Відповісти
Дружба з ******.
21.04.2026 17:50 Відповісти
маладець валіодя!
21.04.2026 17:55 Відповісти
Не буде війна далі тривати якщо Зелупа запустить через Україну кацапську нафту і газ. Народ цього не витримає і пошле його нах. і просто розбіжиться хто куди. До сих пір люди йшли воювати в надії що або виб'ємо ворога з України або Сосія раніше розвалиться без грошей. А з запуском кацапських нафтопроводів цього не буде ніколи. Тож і воювати немає сенсу
21.04.2026 18:09 Відповісти
А что там с нашими валютой и золотом ?
Зеля, не поинтересовался заодно?
21.04.2026 17:56 Відповісти
гей переназвемо Україну!
21.04.2026 17:57 Відповісти
Тяжела жизнь среднестатистического зебобика. Перекрыли трубу- перемога, открыли, тоже наверное нужное дело.)
21.04.2026 18:01 Відповісти
Ти Падло зовсім здурів? Тобто ми своїми руками будемо кацапам допомагати нафту продавати а в цей час рашисти будуть нам на голову бомби сипати і вбивати наших людей? Один день роботи нафтопроводу дає рашистам прибуток від $30-40млн по сьогоднішнім цінам на нафту. Це біля 30 ракет на день які рашисти б'ють по Україні. Тобто тільки за один цей нафтопровід рашисти відкупають ціну всіх ракет якими б'ють по нашим містам. Я вже не кажу що це тільки квіточки. Після запуску цього нафтопроводу інші ************* в Європі і Азії теж завиють що вони теж хочуть качати кацапську нафту і запуску північних потоків. І далі всі санкції як доміно з Сосії знімуться. А Україна буде сидіти в сраці як в 22-му з голими жопами. Бо все чим ми зараз ледве стримуємо рашистів це ФПВ-дрони. Але це ненадовго.
21.04.2026 18:04 Відповісти
А ми отримаємо багато грошей за транзит і зробимо багато перехоплювачів. Нічия 1:1.
21.04.2026 18:25 Відповісти
А в чому різниця, Орбан:" відновіть Дружбу розблокуємо кредит". Мадяр:" відновіть Дружбу розблокуємо кредит". 🤔😳
21.04.2026 18:06 Відповісти
Орбан програв вибори і одразу відремонували нафтопровід , так тепер стало зрозуміло ,що ніяких пошкоджень там не було ,про сто за наказом зєлі був перкритий нафтопровід .але після того як Петер Мадяр про це дізнався то одразу ж і запускають нафтопровід ,щоб не нарватись на міжнародний скандал і отримати (0 мільярдів Євро ,так навіщо було брехати украхїнцям .що там були якісь пошкодження. І взагалі якийсь маразм виходив - кацапи б'ють по нафтопроводу по якому ж самі експортують нафту у Європу ?
21.04.2026 18:08 Відповісти
Не вірю, для перевірки треба запустити по трубопроводу орбанутого
21.04.2026 18:21 Відповісти
Кто оплатил ремонт,если бюджет Украины,то это преступление.
21.04.2026 18:23 Відповісти
А хто отримає гроші за транзит нафти?
21.04.2026 18:27 Відповісти
ХЗ,экономические и финансовые отношения с московией отсутствуют,они тоже вне закона.
21.04.2026 18:59 Відповісти
Как сказал Мадьяр, не советую задерживать, хуже будет.
21.04.2026 18:33 Відповісти
Він зара ніхто. Як приступе до своїх обов'язків- нехай до нас їде і прохає.
21.04.2026 19:37 Відповісти
Дві протилежні версії зараз в коментарях.Я пристану на одну з них коли зрозумію таке : нафта по трубопроводу буде більше чи менше за 90 млрд.євро.
21.04.2026 18:35 Відповісти
Це все одно що вбивців який вбивають наших родичів та гвалтують наших дітей з ранку годувати сніданком в обід обідом та у вечері смачною вечерею,щоб вони смачно продовжували вбивати нас! зеленский злочинець!
21.04.2026 18:35 Відповісти
Пишу черговий раз
Є прецедент котрий може заткнути пельку мадярам на 100 років вперед
Корюківська трагедія
Намаштабніша каральна операція другої світової війни
Розтріл та спалення живцем більш ніж 6700 мирних жителів підрозділами мадяр
Є достатньо документів та свідків цього злочину
Кому цікаво наберіть вікіпедію або ютуб
Чому нашу владу не цікавить , можна предʼявити на репарації іне тільки
Чому німці виплачують євреям до сих пір гроші
А поляки насідають з так званою «волинською різнею»
21.04.2026 19:11 Відповісти
Геть англіцизми!
21.04.2026 19:32 Відповісти
Козел,який же ти козел,з такого мудака не буде молока.
21.04.2026 19:37 Відповісти
Тут варто додати що завдяки потугам зе, що до відновлення нафтопроводу, свинорейх буде отримувати 20 мільйонів доларів щодня.
21.04.2026 20:05 Відповісти
Нам потрібні ті 90 мільярдів! Справимо. Запустимо. Дадуть кредит.
А потім - ну... Нафтопровід довгий. За всим не вслідкуєш. Окремого ППО там, звісно, не буде.
21.04.2026 20:27 Відповісти
Ішак, цілком прогнозовано, здувся.
21.04.2026 21:36 Відповісти
 
 