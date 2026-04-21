Нафтопровід "Дружба" може відновити транзит нафти. Україна провела ремонтні роботи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна закінчила ремонт нафтопроводу "Дружба", він може відновити функціонування.

Про це він повідомив за результатами наради, інформує Цензор.НЕТ.

Про Дружбу

"Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання", - заявив він.

За його словами, Україна пов’язує із цим розблокування європейського пакета підтримки, який уже був схвалений Європейською радою. Йдеться про кредит на 90 мільярдів євро.

"Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах. Окрім цього, варто продовжувати системний санкційний тиск на Росію за цю війну та роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу. Європа має бути незалежною від тих, хто намагається Європу знищити чи послабити. Дякую всім, хто допомагає!" - додав Зеленський.

Що відбувається з "Дружбою"?

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".

