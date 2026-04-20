Україна відновить постачання нафти до Угорщини через "Дружбу" вже 21 квітня, - Bloomberg

Україна планує у вівторок, 21 квітня, розпочати технічні випробування нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта йде до Угорщини та Словаччини.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ,

Що відомо

За словами співрозмовників видання, саме на 21 квітня запланували провести технічні випробування "Дружби". Це має відкрити шлях, щоб Україна отримала кредит на 90 мільярдів від Європейського Союзу.

"Україна очікує, що нафта відновить потік через трубопровід "Дружба" вже у вівторок, розчистивши шлях для Європейського Союзу, щоб розблокувати необхідну позику в розмірі 90 мільярдів євро ($106 млрд) для Києва", - йдеться в матеріалі.

Майбутній премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр казав, що не блокуватиме кредит, як його попередник Віктор Орбан, проте також казав, що "Дружбою" має відновитися транзит російської нафти, а керівник угорської нафтової компанії MOL планує наступного тижня поїздку до Росії, щоб домовитися про постачання.

Що відбувається з "Дружбою"?

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

  •  Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".

Топ коментарі
+23
І все "геройство" ішака розвіялось, як вранішній туман.
показати весь коментар
20.04.2026 21:17 Відповісти
+16
А все дуже - просто ***** бракує грошей на ракети щоб вбивати українців значить його агент ЗЕблазень під приводом розблокування позики ЄС яку благополучно розкрадуть його "міндічі" запустить нфтопровід і о-ля-ля всі будуть задоволені і Мадяр і ЗЕблазень з "міндічами" і ***** і вбиті українці не будуть "кіпішувати".
показати весь коментар
20.04.2026 21:24 Відповісти
+6
А хто пояснить - це "зрада" чи вже "перемога" ...?
показати весь коментар
20.04.2026 21:20 Відповісти
І все "геройство" ішака розвіялось, як вранішній туман.
показати весь коментар
20.04.2026 21:17 Відповісти
Прогнувся, а не треба буоло.
показати весь коментар
20.04.2026 22:19 Відповісти
Та да, ви там на роботі назбираєте не 90 ярдів доларів, а мінімум 91.Правильно?
показати весь коментар
21.04.2026 00:31 Відповісти
Та без проблем, було б де збирати. Підкажи де розсипані піду збирити.
показати весь коментар
21.04.2026 08:44 Відповісти
Дє, дє.. В карагандє!
Ти ж даєш " совєти" що розблоковувати дружбу в обмін на 90 ярдів. Значить маєш чим ті 90 ярдів замістити
показати весь коментар
21.04.2026 12:39 Відповісти
Я тут при чому? Розблокувати і розхєрити трубу в кацапстані, хай кацапи ремонтують. Вже раз розхєртли, треба павтарить.
показати весь коментар
21.04.2026 12:47 Відповісти
А 22 вже 90 лярдів стануть ближчими
показати весь коментар
20.04.2026 21:19 Відповісти
А хто пояснить - це "зрада" чи вже "перемога" ...?
показати весь коментар
20.04.2026 21:20 Відповісти
Це компроміс.
показати весь коментар
20.04.2026 21:25 Відповісти
"зелена зрада" і "перемога " прорашистських мадярів разом з їхнім куйлом
показати весь коментар
20.04.2026 21:26 Відповісти
А все дуже - просто ***** бракує грошей на ракети щоб вбивати українців значить його агент ЗЕблазень під приводом розблокування позики ЄС яку благополучно розкрадуть його "міндічі" запустить нфтопровід і о-ля-ля всі будуть задоволені і Мадяр і ЗЕблазень з "міндічами" і ***** і вбиті українці не будуть "кіпішувати".
показати весь коментар
20.04.2026 21:24 Відповісти
Спочатку золотішко поверніть.
показати весь коментар
20.04.2026 21:25 Відповісти
Мабуть, вже повернули, якщо так красномовно не згадує...
показати весь коментар
20.04.2026 21:45 Відповісти
Це звідки подібне? Чи не з Кремля? Бо, судячи з дати реєстрації, ти "блищиш, як нова копійка...", щойно відкарбована в "Ольгіно"...
показати весь коментар
20.04.2026 22:22 Відповісти
Ги-Ги-Ги! Ну правильно. А угорці нам будуть дизель, бензін і електрику постачати, як вони робили останні 3-4 роки. Зате Зеленскій Орбана переміг.
показати весь коментар
20.04.2026 21:28 Відповісти
що ви такі всі лихі? ну пустимо а раптом кацапи ********** все 25 і усе прокачка закірчиться
показати весь коментар
20.04.2026 21:30 Відповісти
https://youtu.be/36NNjqIZb_A?si=cdW10eFK9M8tCcZa
показати весь коментар
20.04.2026 21:32 Відповісти
"Я це сказав керівникам Європи і сказав тим, хто дзвонив до мене з цим питанням, а також до керівництва Європейського Союзу. Тому що це російська нафта. Є деякі принципи, які не мають ціни. Росіяни нас убивають, а ми повинні дати нафту Орбану, бо він без цієї нафти виграти не може вибори. Тому це моя позиція", - наголосив Зеленський.
https://suspilne.media/1256168-zelenskij-a-b-ne-vidnovluvav-naftoprovid-druzba/

Нафта була російська, Орбан був неправильний раніше, зате тепер "усе інакше")

Президент України Володимир Зеленський прогнозує, що нафтопровід "Дружба" буде відремонтовано до кінця квітня. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

"До кінця квітня він буде відремонтований. Не повністю, але достатньо, щоб функціонувати", - зазначив український лідер.
https://www.unian.ua/economics/energetics/naftoprovid-druzhba-zelenskiy-vidpoviv-koli-truba-vidnovit-robotu-13348854.html
показати весь коментар
20.04.2026 21:34 Відповісти
З заяви Петера Мадяра:
"Європейські лідери теж не сприймуть, якщо Зеленський захоче переглянути вже Узгоджені речі та шантажувати європейських лідерів", - про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"."

Відновлення поставок нафтопродуктів, а по можливості й газу з рахи, це вимоги не Орбана чи Мадяра, а ЄС - спустивши їх через Угорщину.
показати весь коментар
20.04.2026 21:39 Відповісти
Іран весь світ тероризує протокою бо на нього напали а "наявялічнейший - потужний" навіть тут не може ..... пздц.
показати весь коментар
20.04.2026 22:02 Відповісти
кого він має тероризувати цим? 2 клоаки - мадярщину и словаччину? щоб вони заблокували ці 90 лярдів? серйозно?
показати весь коментар
21.04.2026 02:11 Відповісти
...а потім, маленьке звірятко, знову запустить шахед...
показати весь коментар
20.04.2026 23:52 Відповісти
а гроші за поставки 'Дружбою' - підуть москалям - для їхньої армії

ладно , ней у нас все працює - ОК !
Файно лупнути по структурі 'Дружби' на території Раші ...
І так , щоби дуже довго не змогли відновити
показати весь коментар
21.04.2026 05:18 Відповісти
Це фінансування геноциду українського народу.
показати весь коментар
21.04.2026 09:56 Відповісти
О юношы бледные со взором горящим! Да, Расия получит за нефть 1 млрд долларов. А Украина - 60 млрд евро. Вы против?
показати весь коментар
21.04.2026 12:43 Відповісти
поправка: "ЄС може схвалити кредит Україні на €90 млрд за умови запуску «Дружби» https://www.kyivpost.com/uk/post/74380
показати весь коментар
21.04.2026 12:49 Відповісти
 
 