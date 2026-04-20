Україна відновить постачання нафти до Угорщини через "Дружбу" вже 21 квітня, - Bloomberg

Україна планує у вівторок, 21 квітня, розпочати технічні випробування нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта йде до Угорщини та Словаччини.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ,

Що відомо

За словами співрозмовників видання, саме на 21 квітня запланували провести технічні випробування "Дружби". Це має відкрити шлях, щоб Україна отримала кредит на 90 мільярдів від Європейського Союзу.

"Україна очікує, що нафта відновить потік через трубопровід "Дружба" вже у вівторок, розчистивши шлях для Європейського Союзу, щоб розблокувати необхідну позику в розмірі 90 мільярдів євро ($106 млрд) для Києва", - йдеться в матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мадяр закликав Зеленського відкрити нафтопровід "Дружба": Не радив би шантажувати Угорщину

Майбутній премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр казав, що не блокуватиме кредит, як його попередник Віктор Орбан, проте також казав, що "Дружбою" має відновитися транзит російської нафти, а керівник угорської нафтової компанії MOL планує наступного тижня поїздку до Росії, щоб домовитися про постачання.

Що відбувається з "Дружбою"?

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".

Читайте також: "Там уже багато всього зроблено": Зеленський повідомив, коли завершиться ремонт нафтопроводу "Дружба"