УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9471 відвідувач онлайн
Новини Відносини України та Угорщини Транзит нафти через Дружбу
8 771 78

Мадяр закликав Зеленського відкрити нафтопровід "Дружба": Не радив би шантажувати Угорщину

мадяр,петер

Очільник партії "Тиса", яка перемогла на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадяр закликав президента України Володимира Зеленського якнайшвидше відновити нафтопровід "Дружба", наголосивши, що не погодиться на "шантаж" з боку Києва.

Про це він сказав на пресконференції, цитує Telex, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звернення до Зеленського

Мадяр передав українському президенту Володимиру Зеленському, що питання нафтопроводу "це не гра", і закликав українську сторону відкрити його, якщо це можливо.

Він також додав, що це може статися вже найближчими днями, але наголосив, що, хоч іще не знайомий із Зеленським, він не погодиться на шантаж.

"Ми не підемо на жодні поступки, і я б не радив, ще раз кажу, ми не знаємо один одного, але я б не радив українському президенту йти цим шляхом. Це не сприймуть не лише в Угорщині, але й у Європі, європейські лідери теж не сприймуть, що він хоче переглянути вже узгоджені речі та шантажувати європейських лідерів. Це якби мене запросили на вечерю, я погодився, а потім почав шантажувати: якщо не буде лечо, або не спечуть на середньому вогні, то я зроблю те й те. На мою думку, це неправильне ставлення, і я б не радив так чинити", - сказав Мадяр.

  • Нагадаємо, раніше президент України заявляв, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".

Що відбувається з "Дружбою"?

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Автор: 

Угорщина (2941) дружба (166) Зеленський Володимир (27556) Мадяр Петер (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
Все вертається на круги своя - нігуя собі новиє ліца
показати весь коментар
20.04.2026 18:22 Відповісти
+25
Ввімкнули "стару платівку" - хоча програвач новий придбали!
показати весь коментар
20.04.2026 18:22 Відповісти
+25
А чому не ставиться питання - спочатку повертаєте поцуплені орбаном гроші та золото Ощадбанку, потім запускаємо нафтопровід?
показати весь коментар
20.04.2026 18:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все вертається на круги своя - нігуя собі новиє ліца
показати весь коментар
20.04.2026 18:22 Відповісти
і тут підори залишились і у Болгарії прийшли до влади, ще прийдуть в Німечині і Франції і стане геть сумно.
показати весь коментар
20.04.2026 18:42 Відповісти
Угорщина не буде керувати нашим нафтопроводом!
показати весь коментар
20.04.2026 20:56 Відповісти
Я ще до виборів писав тут, що Мадяр це ті самі кремлівські яйця тільки покладені в іншу корзину. Щоб профіт був у любому випадку.
показати весь коментар
20.04.2026 19:43 Відповісти
Не пиши дурні. У даному випадку- це бізнес. Великі гроші для економіки Угорщини. Інша справа, чи погодиця карло- пу продавати нафту в Угорщину із знижкою
показати весь коментар
20.04.2026 20:46 Відповісти
А як погодиться, то визнаєш що Мадяр це обновлений Орбан?
показати весь коментар
20.04.2026 21:00 Відповісти
Плювати хто ким є. Це обговорюй у конспірологічних колах. Зараз сила на боці Угорщини. Вони цим користуюця.мова про декілька мільярдів для Угорщини.і будь- який керівник не буде цим нехтувати.
А раз так, то потрібно вибудовувати стратегію , а "ставти у позу обіжєнной інстітутки" мало що дасть.
показати весь коментар
20.04.2026 21:09 Відповісти
Ввімкнули "стару платівку" - хоча програвач новий придбали!
20.04.2026 18:22 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2026 18:22 Відповісти
стара платівка лишилась не в Угорщині.
показати весь коментар
20.04.2026 18:43 Відповісти
Наше РЕТРО теж голку на старому програвачі не замінило, згоден...
показати весь коментар
20.04.2026 18:47 Відповісти
Проблем немає - хай повертають конфісковані гроші, і підписують транш ЄС, на 90 млрд.
показати весь коментар
20.04.2026 19:48 Відповісти
Ага. Це у кого зараз що болить. Розблокують кредит після відновлення роботи нафтогону.
показати весь коментар
20.04.2026 20:47 Відповісти
Та який він новий - зі старого пил витерли та начистили поліроллю .
показати весь коментар
20.04.2026 22:04 Відповісти
а то шо ?
показати весь коментар
20.04.2026 18:23 Відповісти
Заблокує 90 млрд. Треба відкрити і після виділення коштів закрити на ремонт
показати весь коментар
20.04.2026 19:10 Відповісти
А то що, станеш орбанутим. Хоча, згідно заявам скоро до ху...ла на грошове утримання станеш
показати весь коментар
20.04.2026 18:23 Відповісти
Посли ЄС спробують остаточно схвалити 90 млрд для України 22 квітня
показати весь коментар
20.04.2026 18:24 Відповісти
А чому не ставиться питання - спочатку повертаєте поцуплені орбаном гроші та золото Ощадбанку, потім запускаємо нафтопровід?
20.04.2026 18:26 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2026 18:26 Відповісти
Тільки так і не інакше.
показати весь коментар
20.04.2026 18:28 Відповісти
Хто його поставить? Зелені лохи?
показати весь коментар
20.04.2026 18:42 Відповісти
Орбан №2.
Треба відкрити і ваш Мадяр повинен розхєрити його в раші і передати цому Мадяру привіт на мадррській мові, щоб дійшло, бо інакше не зрозуміє.
показати весь коментар
20.04.2026 18:27 Відповісти
Ця паскуда Мадяр не розуміє що гроші за нафту які Угорщина сплачує рашкі підуть на зброю з якої будуть вбивати українців ? Якщо б я приймав рішення то розібрав би нахрін ту Дружбу на металобрухт .Урядовці заниють що держава залишиться без грошей .
А ви не крадіть як наче останній день живете , оптимізуйте державні витрати , і ніяких кредитів не знадобиться .
показати весь коментар
20.04.2026 18:28 Відповісти
Можливо "новому літсу" запропонували той "профіт", який, до цього, платили Орбану...
Є такий старий анекдот:
Журналісти, в Парижі, задають питання члену парламенту:
- Скажіть, месьє: а у нашому парламенті є "непродажні" депутати?
- Так, є... Але вони дуже дорого коштують...

Побачимо, чим справа закінчиться...
показати весь коментар
20.04.2026 19:53 Відповісти
Хай закликає - це шоу дла угорської аудиторії. Хріна лисого він піде повний орбан-стайл після Ruzkik Haza.
показати весь коментар
20.04.2026 18:28 Відповісти
Шо, Мадьяр потихеньку стає *******?
показати весь коментар
20.04.2026 18:28 Відповісти
Чому "стає" - він ним і був .
показати весь коментар
20.04.2026 22:06 Відповісти
Закрий піддувало,козел. Відкриється,коли відкриється. І не раніше.
показати весь коментар
20.04.2026 18:29 Відповісти
Чем вызваны угрозы в сторону Украины?
Вроде пока повода не давали. Более того, заявляли о частичном запуске "дружбы"до конца апреля.
Мы чего-то не знаем?
показати весь коментар
20.04.2026 18:30 Відповісти
Розїбіть той клятий газопровід під нуль і відкрийте. Щоб не сваритись наново з Угорщиною. Серйозно. Задовбали. І пообіцяте полагодити як тільки нададуть кредит. Це не шантаж, ми просто бідні реально, нам нема за що полагодити. Запросіть угорських спеціалістів, створіть комісію. Якісь ви без фантазії взагалі, хоча на схемах собаку з'їли.
показати весь коментар
20.04.2026 18:34 Відповісти
Ой неможу, яке воно велике той Мадяр, навіть всесвіт навкруг нього крутиться.
показати весь коментар
20.04.2026 18:34 Відповісти
Спаситель Европы. У меня бы тоже появилась звездная болезнь.
показати весь коментар
20.04.2026 18:43 Відповісти
Йому треба негайно дати зрозуміти хто він є і де його місце бо хвороба має властивість прогресувати. Європі досить не спішити з грошами для мадярів поки не зрозуміють хто вони є.
показати весь коментар
20.04.2026 18:46 Відповісти
мадярські підкуйловники .незалежно від фамілії. завжди одні і теж .Скільки ж разів ,вже погоджені угоди для України ,відкидали мадярські прорашистські шлюхи???( Це якби мене запросили на вечерю, я погодився, а потім почав шантажувати: якщо не буде лечо, або не спечуть на середньому вогні, то я зроблю те й те. На мою думку, це неправильне ставлення, і я б не радив так чинити", але як мадярсько - рашистський холуй ,починаю саме з цього...
показати весь коментар
20.04.2026 18:34 Відповісти
О нарешті потужний зустрів колегу по крові.
показати весь коментар
20.04.2026 18:35 Відповісти
Второй Черчилль против третьего Черчилля. Но теперь Зеленскому придется драться с ним без ЕС.
показати весь коментар
20.04.2026 18:35 Відповісти
людина, яка записала власну екс-дружину на плівку на власній кухні, і потім опублікувала це, не погоджується на шантаж ?

і жодного слова про вкрадені в Ощадбанку гроші ?

та це ж реформатор вищого гатунку !
показати весь коментар
20.04.2026 18:36 Відповісти
про що мова про дружину?
показати весь коментар
21.04.2026 02:20 Відповісти
Спочатку Мадяр був в партії орбана "фідес", і його дружина була міністром юстіції в уряді орбана. Потім Мадяр став боротися з корупцією, і першим кроком був запис його бесіди з дружиною вдома на кухні, де вона тіпа сказала "та всі вони там корупціонери". Він цей домашній запис скинув в ЗМІ і вийшов з партії орбана. Дружина з ним розлучилася. Може, він дійсно борець з корупцією, але підстава є підставою - міг би когось іншого записати, якщо такий герой.
показати весь коментар
21.04.2026 03:51 Відповісти
охрініти історія. Це не фейк? виглядає лютим трешем.
показати весь коментар
22.04.2026 02:26 Відповісти
це все є в вікіпедії англійською мовою https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ter_Magyar
показати весь коментар
22.04.2026 04:18 Відповісти
та я б открыл. 1 куб метр в сутки) ну и хай сосут
показати весь коментар
20.04.2026 18:39 Відповісти
Мадяр може ти закличеш куйла не продовжувати агресію,бо це москальський шахед в броди прилетів,на вашу срану дружбу!
показати весь коментар
20.04.2026 18:40 Відповісти
Тю, блін. Пишіть Петер Мадяр.
Бо подумала , що Бровді....
показати весь коментар
20.04.2026 18:47 Відповісти
Припинити треба будь-яке спілкування на всіх рівнях. Запровадити тишину. До уточнення всіх позицій і хотєлок. І чекати.
показати весь коментар
20.04.2026 18:49 Відповісти
іншого і не очікувала
від початку у нас не вибудувана адекватна дипломатія, ми не співпрацюємо з лідерами ЄС як потрібно
показати весь коментар
20.04.2026 18:53 Відповісти
У нас її немає. Вона знищена і майже знищений державний аппарат управління.
показати весь коментар
20.04.2026 20:00 Відповісти
Спочатку 90млрд євро, потім труба.
показати весь коментар
20.04.2026 18:56 Відповісти
Господи, це якась вічна проблема, то що не можна зробити так, що " та не дістанься ти нікому ". І було б гарно, немає дружби, то немає і проблем.
показати весь коментар
20.04.2026 18:57 Відповісти
Чому не можна закласти в ціну транспортування всі ризики так, щоб було майже не вигідно купувати цю нафту? Це ж просто і логічно.
показати весь коментар
20.04.2026 18:58 Відповісти
Ви праві.
А не можна тому, що немає в нас в керівництві тих хто хоч як європідераси співчувають, або занепокоюється долею українців.
показати весь коментар
20.04.2026 19:59 Відповісти
Стільки баянів на стрічці коментарів порвали так Орбана проваджали, це ж була перемога, а я казав 😸. І так від виборів до виборів, щоправда в інших держав, своїх в нас на горизонті не видно. А класно незалежні, жаль тільки від виборчого процесу інших, і зброї, і фінансів, ну в так в іншому точно не залежна країна😸
показати весь коментар
20.04.2026 19:00 Відповісти
І що зробить Зеленський? Не відкриє - ворог Угорщини. Відкриє - ворог українців і мани-мани собі в кишеню і друзям. Але і мільярди доларів США для військових заводів ворога. То яке прийме рішення Зеленський? Особисто я думаю, що йому на українців давно поSRати, на кону обійми в Угорщині і легкі грошенята від кацапів.
показати весь коментар
20.04.2026 19:02 Відповісти
Відкрити "Дружбу "-- це спонсорувати рф на війну проти України.
Їм потрібна дешева нафта , а те що гинуть люди в Україні , його це
не бентежить.
показати весь коментар
20.04.2026 19:04 Відповісти
Слово «небентежить» в контексті відношення мадьяроторбана до загибелі українців, зовсім не підходить, зовсім, скоріше це словосполучення «срати він на це хотів», як і кожен орбанівський синок.
показати весь коментар
20.04.2026 19:58 Відповісти
Значит так: открываем кран, получаем 90 млрд и то, что украл у нас Орбан (бабло и золотишко), а потом... закрываем кран.
показати весь коментар
20.04.2026 19:07 Відповісти
Новоспечений демократ,***((
показати весь коментар
20.04.2026 19:21 Відповісти
Блокувать та блокувать поки качають грошима війна нескінченна на мир не підуть ні зелені ні рижі.
показати весь коментар
20.04.2026 19:29 Відповісти
Мадяр дуже поширене прізвище. Я пропоную зафіксувати цього Мадяра для публічності як Мадяр-лечо!
показати весь коментар
20.04.2026 19:31 Відповісти
це опозиціонер?
показати весь коментар
20.04.2026 19:43 Відповісти
закликав українську сторону відкрити його, якщо це можливо. Джерело: https://censor.net/ua/n3611473
- не можливо ! Доки йде війна - якось без лечо обійдемось ...
показати весь коментар
20.04.2026 19:43 Відповісти
Найприйнятніший варіант - роз'їпти дружбу на території балалайні, а потім глибоко занепокоїтися.
показати весь коментар
20.04.2026 19:44 Відповісти
З яких підстав він каже про шантаж? Хто його шантажував? До речі, він українські гроші повернув, які орбан *******?
показати весь коментар
20.04.2026 19:48 Відповісти
Никто , ничего не возвращал…
орбан 2 еще не успел познакомиться с ЗЕ , а уже какие-то странные намёки и угрозы пошли …
Борзометр начинает зашкаливать …
показати весь коментар
20.04.2026 21:19 Відповісти
Орбан жил, орбан жив, орбан буде жити тільки в тілі мадьяра. Перевтілення суто зовнішнє.
показати весь коментар
20.04.2026 19:54 Відповісти
У 2019 році уряд Угорщини у Фейсбуці з офіційного облікового запису повідомив, що угорські війська "героічно билися на Дону " в 1942,1943 роках:
Діди воевалі за нафту для онуків
показати весь коментар
20.04.2026 19:55 Відповісти
Угорщина знову на стороні фашистів і надалі хоче фінансувати Геноцид Українського народу. Відкрити кримінальну справу проти Мадяра та Орбана.
показати весь коментар
20.04.2026 19:59 Відповісти
Орбан 2.0. Ще не встигло на трон сісти, а вже гунський норов показав. Москва мабуть грошики з розблокованої Трампом нафти підкидає скрізь. Покидькам з угрів, булгар, німців- скрізь. Гидотна кацапська пліснява.
показати весь коментар
20.04.2026 20:17 Відповісти
Це не сприймуть не лише в угорщині, але й у європі, європейські лідери теж не сприймуть..

Ще хтось вірить, що ЄС відмовиться від газу до 30.09.2027 (як планували) ? Чи що угорщина та словаччина колись замінять російські енергоресурси ?
показати весь коментар
20.04.2026 20:27 Відповісти
Ішак грає роль "героя - патріота". Для цього обкуреного мудака чим гірше тим краще, бо гарантує його подальше царювання. Тож воно все буде робити наперекір, бо це його спасіння, хоч і тимчасове.
показати весь коментар
20.04.2026 20:38 Відповісти
Звучить як погроза, чи мені здається?
показати весь коментар
20.04.2026 20:42 Відповісти
Голосували за Мадяра проти Орбана, отримали Мадьорбана.
показати весь коментар
20.04.2026 20:46 Відповісти
Незабаром і Мадьярто підтягнеться.
показати весь коментар
20.04.2026 20:54 Відповісти
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил:

- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
показати весь коментар
20.04.2026 20:49 Відповісти
ВЖЕ БУЛА ЗАЯВА ПРО ВЕЛИКИЙ Х.. МАДЯРА,БО ПУЗО МАЛЕ?
показати весь коментар
20.04.2026 20:49 Відповісти
Зелені "молилися" на перемогу Мадяра, от переміг і що далі. рашка їм дешеву нафту пропонує і чому вони мають відмовлятися від неї, а що Зеля може запропонувати окрім "потужності")
показати весь коментар
20.04.2026 20:53 Відповісти
Не радив би ******* на країну з найбоєздатнішою армією в Європі.
Хєра воно борзе.
показати весь коментар
20.04.2026 21:04 Відповісти
Цей мадяр теж тупий, кажуть же ж - труба на ремонті...
показати весь коментар
20.04.2026 21:54 Відповісти
Гуляш є гуляш, ще не познайомився, а вже на загривок лізе. Так не просють, я б нізащо не відкрив кран - санкції стосуються всіх і якщо робити винятки, то грош їм ціна.
показати весь коментар
20.04.2026 22:14 Відповісти
 
 