Мадяр закликав Зеленського відкрити нафтопровід "Дружба": Не радив би шантажувати Угорщину
Очільник партії "Тиса", яка перемогла на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадяр закликав президента України Володимира Зеленського якнайшвидше відновити нафтопровід "Дружба", наголосивши, що не погодиться на "шантаж" з боку Києва.
Про це він сказав на пресконференції, цитує Telex, передає Цензор.НЕТ.
Звернення до Зеленського
Мадяр передав українському президенту Володимиру Зеленському, що питання нафтопроводу "це не гра", і закликав українську сторону відкрити його, якщо це можливо.
Він також додав, що це може статися вже найближчими днями, але наголосив, що, хоч іще не знайомий із Зеленським, він не погодиться на шантаж.
"Ми не підемо на жодні поступки, і я б не радив, ще раз кажу, ми не знаємо один одного, але я б не радив українському президенту йти цим шляхом. Це не сприймуть не лише в Угорщині, але й у Європі, європейські лідери теж не сприймуть, що він хоче переглянути вже узгоджені речі та шантажувати європейських лідерів. Це якби мене запросили на вечерю, я погодився, а потім почав шантажувати: якщо не буде лечо, або не спечуть на середньому вогні, то я зроблю те й те. На мою думку, це неправильне ставлення, і я б не радив так чинити", - сказав Мадяр.
- Нагадаємо, раніше президент України заявляв, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".
Що відбувається з "Дружбою"?
- 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
- За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
- 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
- Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".
11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
А раз так, то потрібно вибудовувати стратегію , а "ставти у позу обіжєнной інстітутки" мало що дасть.
Треба відкрити і ваш Мадяр повинен розхєрити його в раші і передати цому Мадяру привіт на мадррській мові, щоб дійшло, бо інакше не зрозуміє.
А ви не крадіть як наче останній день живете , оптимізуйте державні витрати , і ніяких кредитів не знадобиться .
Є такий старий анекдот:
Журналісти, в Парижі, задають питання члену парламенту:
- Скажіть, месьє: а у нашому парламенті є "непродажні" депутати?
- Так, є... Але вони дуже дорого коштують...
Побачимо, чим справа закінчиться...
Вроде пока повода не давали. Более того, заявляли о частичном запуске "дружбы"до конца апреля.
Мы чего-то не знаем?
і жодного слова про вкрадені в Ощадбанку гроші ?
та це ж реформатор вищого гатунку !
Бо подумала , що Бровді....
від початку у нас не вибудувана адекватна дипломатія, ми не співпрацюємо з лідерами ЄС як потрібно
А не можна тому, що немає в нас в керівництві тих хто хоч як європідераси співчувають, або занепокоюється долею українців.
Їм потрібна дешева нафта , а те що гинуть люди в Україні , його це
не бентежить.
- не можливо ! Доки йде війна - якось без лечо обійдемось ...
орбан 2 еще не успел познакомиться с ЗЕ , а уже какие-то странные намёки и угрозы пошли …
Борзометр начинает зашкаливать …
Діди воевалі за нафту для онуків
Ще хтось вірить, що ЄС відмовиться від газу до 30.09.2027 (як планували) ? Чи що угорщина та словаччина колись замінять російські енергоресурси ?
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
Хєра воно борзе.