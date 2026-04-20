Мадяр закликав Зеленського відкрити нафтопровід "Дружба": Не радив би шантажувати Угорщину

Очільник партії "Тиса", яка перемогла на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадяр закликав президента України Володимира Зеленського якнайшвидше відновити нафтопровід "Дружба", наголосивши, що не погодиться на "шантаж" з боку Києва.

Про це він сказав на пресконференції, цитує Telex, передає Цензор.НЕТ.

Звернення до Зеленського

Мадяр передав українському президенту Володимиру Зеленському, що питання нафтопроводу "це не гра", і закликав українську сторону відкрити його, якщо це можливо.

Він також додав, що це може статися вже найближчими днями, але наголосив, що, хоч іще не знайомий із Зеленським, він не погодиться на шантаж.

"Ми не підемо на жодні поступки, і я б не радив, ще раз кажу, ми не знаємо один одного, але я б не радив українському президенту йти цим шляхом. Це не сприймуть не лише в Угорщині, але й у Європі, європейські лідери теж не сприймуть, що він хоче переглянути вже узгоджені речі та шантажувати європейських лідерів. Це якби мене запросили на вечерю, я погодився, а потім почав шантажувати: якщо не буде лечо, або не спечуть на середньому вогні, то я зроблю те й те. На мою думку, це неправильне ставлення, і я б не радив так чинити", - сказав Мадяр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Транзит нафти РФ в Угорщину через "Дружбу" може відновитися вже наступного тижня, - Мадяр

Нагадаємо, раніше президент України заявляв, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".

Що відбувається з "Дружбою"?

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Там уже багато всього зроблено": Зеленський повідомив, коли завершиться ремонт нафтопроводу "Дружба"