Мадяр призвал Зеленского открыть нефтепровод "Дружба": Не советовал бы шантажировать Венгрию

Лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее возобновить работу нефтепровода "Дружба", подчеркнув, что не согласится на "шантаж" со стороны Киева.

Об этом он заявил на пресс-конференции, цитирует Telex, передает Цензор.НЕТ.

Обращение к Зеленскому

Мадяр сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что вопрос нефтепровода - "это не игра", и призвал украинскую сторону открыть его, если это возможно.

Он также добавил, что это может произойти уже в ближайшие дни, но подчеркнул, что, хотя еще не знаком с Зеленским, он не согласится на шантаж.

"Мы не пойдем ни на какие уступки, и я бы не советовал, еще раз говорю, мы не знаем друг друга, но я бы не советовал украинскому президенту идти по этому пути. Это не примут не только в Венгрии, но и в Европе, европейские лидеры тоже не примут, что он хочет пересмотреть уже согласованные вещи и шантажировать европейских лидеров. Это как если бы меня пригласили на ужин, я согласился, а потом начал шантажировать: если не будет лечо или не испекут на среднем огне, то я сделаю то-то и то-то. По моему мнению, это неправильное отношение, и я бы не советовал так поступать", - сказал Мадьяр.

Напомним, ранее президент Украины заявлял, что "Дружбу" восстановят уже к концу апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".

Что происходит с "Дружбой"?

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

