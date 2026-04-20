Мадяр призвал Зеленского открыть нефтепровод "Дружба": Не советовал бы шантажировать Венгрию

Лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее возобновить работу нефтепровода "Дружба", подчеркнув, что не согласится на "шантаж" со стороны Киева.

Об этом он заявил на пресс-конференции, цитирует Telex, передает Цензор.НЕТ.

Обращение к Зеленскому

Мадяр сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что вопрос нефтепровода - "это не игра", и призвал украинскую сторону открыть его, если это возможно.

Он также добавил, что это может произойти уже в ближайшие дни, но подчеркнул, что, хотя еще не знаком с Зеленским, он не согласится на шантаж.

"Мы не пойдем ни на какие уступки, и я бы не советовал, еще раз говорю, мы не знаем друг друга, но я бы не советовал украинскому президенту идти по этому пути. Это не примут не только в Венгрии, но и в Европе, европейские лидеры тоже не примут, что он хочет пересмотреть уже согласованные вещи и шантажировать европейских лидеров. Это как если бы меня пригласили на ужин, я согласился, а потом начал шантажировать: если не будет лечо или не испекут на среднем огне, то я сделаю то-то и то-то. По моему мнению, это неправильное отношение, и я бы не советовал так поступать", - сказал Мадьяр.

  • Напомним, ранее президент Украины заявлял, что "Дружбу" восстановят уже к концу апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".

Что происходит с "Дружбой"?

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Венгрия дружба Зеленский Владимир Мадяр Петер
Все вертається на круги своя - нігуя собі новиє ліца
20.04.2026 18:22 Ответить
а то шо ?
20.04.2026 18:23 Ответить
А то що, станеш орбанутим. Хоча, згідно заявам скоро до ху...ла на грошове утримання станеш
20.04.2026 18:23 Ответить
Все вертається на круги своя - нігуя собі новиє ліца
20.04.2026 18:22 Ответить
і тут підори залишились і у Болгарії прийшли до влади, ще прийдуть в Німечині і Франції і стане геть сумно.
20.04.2026 18:42 Ответить
Ввімкнули "стару платівку" - хоча програвач новий придбали!
20.04.2026 18:22 Ответить
стара платівка лишилась не в Угорщині.
20.04.2026 18:43 Ответить
Наше РЕТРО теж голку на старому програвачі не замінило, згоден...
20.04.2026 18:47 Ответить
а то шо ?
20.04.2026 18:23 Ответить
А то що, станеш орбанутим. Хоча, згідно заявам скоро до ху...ла на грошове утримання станеш
20.04.2026 18:23 Ответить
Посли ЄС спробують остаточно схвалити 90 млрд для України 22 квітня
20.04.2026 18:24 Ответить
А чому не ставиться питання - спочатку повертаєте поцуплені орбаном гроші та золото Ощадбанку, потім запускаємо нафтопровід?
20.04.2026 18:26 Ответить
Тільки так і не інакше.
20.04.2026 18:28 Ответить
Хто його поставить? Зелені лохи?
20.04.2026 18:42 Ответить
Орбан №2.
Треба відкрити і ваш Мадяр повинен розхєрити його в раші і передати цому Мадяру привіт на мадррській мові, щоб дійшло, бо інакше не зрозуміє.
20.04.2026 18:27 Ответить
Ця паскуда Мадяр не розуміє що гроші за нафту які Угорщина сплачує рашкі підуть на зброю з якої будуть вбивати українців ? Якщо б я приймав рішення то розібрав би нахрін ту Дружбу на металобрухт .Урядовці заниють що держава залишиться без грошей .
А ви не крадіть як наче останній день живете , оптимізуйте державні витрати , і ніяких кредитів не знадобиться .
20.04.2026 18:28 Ответить
Хай закликає - це шоу дла угорської аудиторії. Хріна лисого він піде повний орбан-стайл після Ruzkik Haza.
20.04.2026 18:28 Ответить
Шо, Мадьяр потихеньку стає *******?
20.04.2026 18:28 Ответить
Закрий піддувало,козел. Відкриється,коли відкриється. І не раніше.
20.04.2026 18:29 Ответить
Чем вызваны угрозы в сторону Украины?
Вроде пока повода не давали. Более того, заявляли о частичном запуске "дружбы"до конца апреля.
Мы чего-то не знаем?
20.04.2026 18:30 Ответить
Розїбіть той клятий газопровід під нуль і відкрийте. Щоб не сваритись наново з Угорщиною. Серйозно. Задовбали. І пообіцяте полагодити як тільки нададуть кредит. Це не шантаж, ми просто бідні реально, нам нема за що полагодити. Запросіть угорських спеціалістів, створіть комісію. Якісь ви без фантазії взагалі, хоча на схемах собаку з'їли.
20.04.2026 18:34 Ответить
Ой неможу, яке воно велике той Мадяр, навіть всесвіт навкруг нього крутиться.
20.04.2026 18:34 Ответить
Спаситель Европы. У меня бы тоже появилась звездная болезнь.
20.04.2026 18:43 Ответить
Йому треба негайно дати зрозуміти хто він є і де його місце бо хвороба має властивість прогресувати. Європі досить не спішити з грошами для мадярів поки не зрозуміють хто вони є.
20.04.2026 18:46 Ответить
мадярські підкуйловники .незалежно від фамілії. завжди одні і теж .Скільки ж разів ,вже погоджені угоди для України ,відкидали мадярські прорашистські шлюхи???( Це якби мене запросили на вечерю, я погодився, а потім почав шантажувати: якщо не буде лечо, або не спечуть на середньому вогні, то я зроблю те й те. На мою думку, це неправильне ставлення, і я б не радив так чинити", але як мадярсько - рашистський холуй ,починаю саме з цього...
20.04.2026 18:34 Ответить
О нарешті потужний зустрів колегу по крові.
20.04.2026 18:35 Ответить
Второй Черчилль против третьего Черчилля. Но теперь Зеленскому придется драться с ним без ЕС.
20.04.2026 18:35 Ответить
людина, яка записала власну екс-дружину на плівку на власній кухні, і потім опублікувала це, не погоджується на шантаж ?

і жодного слова про вкрадені в Ощадбанку гроші ?

та це ж реформатор вищого гатунку !
20.04.2026 18:36 Ответить
та я б открыл. 1 куб метр в сутки) ну и хай сосут
20.04.2026 18:39 Ответить
Мадяр може ти закличеш куйла не продовжувати агресію,бо це москальський шахед в броди прилетів,на вашу срану дружбу!
20.04.2026 18:40 Ответить
Тю, блін. Пишіть Петер Мадяр.
Бо подумала , що Бровді....
20.04.2026 18:47 Ответить
Припинити треба будь-яке спілкування на всіх рівнях. Запровадити тишину. До уточнення всіх позицій і хотєлок. І чекати.
20.04.2026 18:49 Ответить
іншого і не очікувала
від початку у нас не вибудувана адекватна дипломатія, ми не співпрацюємо з лідерами ЄС як потрібно
20.04.2026 18:53 Ответить
Спочатку 90млрд євро, потім труба.
20.04.2026 18:56 Ответить
 
 