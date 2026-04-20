Украина возобновит поставки нефти в Венгрию через "Дружбу" уже 21 апреля, - Bloomberg

Нефтепровод "Дружба"

Украина планирует во вторник, 21 апреля, начать технические испытания нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ,

Что известно

По словам собеседников издания, именно на 21 апреля запланировано проведение технических испытаний "Дружбы". Это должно открыть путь для получения Украиной кредита на 90 миллиардов от Европейского Союза.

"Украина ожидает, что нефть возобновит поток через трубопровод "Дружба" уже во вторник, расчистив путь для Европейского Союза, чтобы разблокировать необходимый кредит в размере 90 миллиардов евро ($106 млрд) для Киева", - говорится в материале.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявлял, что не будет блокировать кредит, как его предшественник Виктор Орбан, однако также говорил, что по "Дружбе" должен возобновиться транзит российской нефти, а руководитель венгерской нефтяной компании MOL планирует на следующей неделе поездку в Россию, чтобы договориться о поставках.

Что происходит с "Дружбой"?

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

  •  Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "Дружбу" восстановят уже до конца апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".

І все "геройство" ішака розвіялось, як вранішній туман.
20.04.2026 21:17 Ответить
А все дуже - просто ***** бракує грошей на ракети щоб вбивати українців значить його агент ЗЕблазень під приводом розблокування позики ЄС яку благополучно розкрадуть його "міндічі" запустить нфтопровід і о-ля-ля всі будуть задоволені і Мадяр і ЗЕблазень з "міндічами" і ***** і вбиті українці не будуть "кіпішувати".
20.04.2026 21:24 Ответить
За 90 лярдів прогнулися перед мадярами!
20.04.2026 21:18 Ответить
Прогнувся, а не треба буоло.
показать весь комментарий
20.04.2026 22:19 Ответить
Йшов би ти ***** троль-одинак.
показать весь комментарий
20.04.2026 21:29 Ответить
А 22 вже 90 лярдів стануть ближчими
показать весь комментарий
20.04.2026 21:19 Ответить
А хто пояснить - це "зрада" чи вже "перемога" ...?
показать весь комментарий
20.04.2026 21:20 Ответить
Це компроміс.
показать весь комментарий
20.04.2026 21:25 Ответить
"зелена зрада" і "перемога " прорашистських мадярів разом з їхнім куйлом
показать весь комментарий
20.04.2026 21:26 Ответить
Спочатку золотішко поверніть.
показать весь комментарий
20.04.2026 21:25 Ответить
Мабуть, вже повернули, якщо так красномовно не згадує...
показать весь комментарий
20.04.2026 21:45 Ответить
....победивший на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр предложил выдвинуть уходящего премьер-министра страны Виктора Орбана на пост главы Еврокомиссии вместо Урсулы фон дер Ляйен. Политик подчеркнул, что у Орбана есть четкое видение и смелость говорить о проблемах, которые другие предпочитают замалчивать.
20.04.2026 21:25 Ответить
Це звідки подібне? Чи не з Кремля? Бо, судячи з дати реєстрації, ти "блищиш, як нова копійка...", щойно відкарбована в "Ольгіно"...
20.04.2026 22:22 Ответить
Ги-Ги-Ги! Ну правильно. А угорці нам будуть дизель, бензін і електрику постачати, як вони робили останні 3-4 роки. Зате Зеленскій Орбана переміг.
20.04.2026 21:28 Ответить
що ви такі всі лихі? ну пустимо а раптом кацапи ********** все 25 і усе прокачка закірчиться
20.04.2026 21:30 Ответить
20.04.2026 21:32 Ответить
"Я це сказав керівникам Європи і сказав тим, хто дзвонив до мене з цим питанням, а також до керівництва Європейського Союзу. Тому що це російська нафта. Є деякі принципи, які не мають ціни. Росіяни нас убивають, а ми повинні дати нафту Орбану, бо він без цієї нафти виграти не може вибори. Тому це моя позиція", - наголосив Зеленський.
Нафта була російська, Орбан був неправильний раніше, зате тепер "усе інакше")

Президент України Володимир Зеленський прогнозує, що нафтопровід "Дружба" буде відремонтовано до кінця квітня. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

"До кінця квітня він буде відремонтований. Не повністю, але достатньо, щоб функціонувати", - зазначив український лідер.
20.04.2026 21:34 Ответить
З заяви Петера Мадяра:
"Європейські лідери теж не сприймуть, якщо Зеленський захоче переглянути вже Узгоджені речі та шантажувати європейських лідерів", - про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"."

Відновлення поставок нафтопродуктів, а по можливості й газу з рахи, це вимоги не Орбана чи Мадяра, а ЄС - спустивши їх через Угорщину.
20.04.2026 21:39 Ответить
Іран весь світ тероризує протокою бо на нього напали а "наявялічнейший - потужний" навіть тут не може ..... пздц.
20.04.2026 22:02 Ответить
 
 