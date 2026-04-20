Украина возобновит поставки нефти в Венгрию через "Дружбу" уже 21 апреля, - Bloomberg

Украина планирует во вторник, 21 апреля, начать технические испытания нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ,

Что известно

По словам собеседников издания, именно на 21 апреля запланировано проведение технических испытаний "Дружбы". Это должно открыть путь для получения Украиной кредита на 90 миллиардов от Европейского Союза.

"Украина ожидает, что нефть возобновит поток через трубопровод "Дружба" уже во вторник, расчистив путь для Европейского Союза, чтобы разблокировать необходимый кредит в размере 90 миллиардов евро ($106 млрд) для Киева", - говорится в материале.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявлял, что не будет блокировать кредит, как его предшественник Виктор Орбан, однако также говорил, что по "Дружбе" должен возобновиться транзит российской нефти, а руководитель венгерской нефтяной компании MOL планирует на следующей неделе поездку в Россию, чтобы договориться о поставках.

Что происходит с "Дружбой"?

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "Дружбу" восстановят уже до конца апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".

