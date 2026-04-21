Словаччина підтримає 20-й пакет санкцій проти Росії, коли запуститься нафтопровід "Дружба", - МЗС країни

міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава не блокуватиме 20-й пакет санкцій проти Росії, якщо Україна відновить потік російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Про це він сказав 21 квітня в кулуарах зустрічі голів МЗС Європейського Союзу, інформує Цензор.НЕТ.

Нова умова Словаччини

"Ми отримали сигнал про можливе відновлення постачання нафти, і я можу лише зазначити, що ми готові підтримати навіть 20-й пакет санкцій проти Росії, оскільки, за нашою оцінкою, це не матиме істотного впливу на економіку Словаччини", - сказав Бланар.

Втім, акцентував дипломат, Словаччина зробить це лише тоді, коли "російська нафта надійде до Словаччини трубопроводом "Дружба". Він заявив, що поки не має інформації про відновлення нафтопроводу "Дружба" і все ще вважає, що "не пускати нафту до Словаччини та Угорщини" — це політичне рішення президента України Володимира Зеленського.

Що передувало?

  • 21 квітня Зеленський повідомив про завершення ремонту на пошкодженій ділянці "Дружби". У вечірньому відеозверненні президент заявив, що після закінчення ремонтних робіт він розмовляв про розблокування кредиту ЄС Києву на 90 млрд євро. Обговорення велися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Євроради Антоніу Коштою і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Топ коментарі
+13
Ще раз повторю, маємо зруйнувати цей трубопровід на росії. Хай вони переймаються його ремонтами. А у нас він має бути 100 відсотково робочим. Щоб не париться від мадярів та словаків.
21.04.2026 22:01 Відповісти
+2
Гарно скавчать. Ні дня без скав-скав за ту «Дружбу».
Таки Україна змогла їм добряче фаберже притиснути.
21.04.2026 22:02 Відповісти
+2
Залiзна логіка! 👍
21.04.2026 22:03 Відповісти
Ще раз повторю....бери кувалду-іди руйнуй...хто тобі заважає?? Можеш ще пару десятків кацапів,своїх замляків,пригепать молотом по дорозі...Воїн діванний.
21.04.2026 22:25 Відповісти
Не будьте дуже хитрим зеленим зебілом. Вони відразу ж зупинять фінансування.
21.04.2026 22:30 Відповісти
Вам би в радники підти, розумнику ви наш.
21.04.2026 22:31 Відповісти
Гарно скавчать. Ні дня без скав-скав за ту «Дружбу».
Таки Україна змогла їм добряче фаберже притиснути.
21.04.2026 22:02 Відповісти
Утром деньги- вечером стулья , вечером деньги - утром стулья - но деньги вперед !
21.04.2026 22:06 Відповісти
Все вірно зроблено, треба їм теж дещо крові попити, як вони нам. Бо інакше добрі стосунки не випрацьовуються, іншим шляхом.
21.04.2026 22:07 Відповісти
Прозрели? Ще раз нявкните, то закриємо навічно.
21.04.2026 22:24 Відповісти
Якийсь сюр - вони підтримають санкції проти рашки за те що їм дадуть нафту від тієї ж рашки...
21.04.2026 22:25 Відповісти
Та і сюр із "Дружбою"- то Україна бомбить нафтопрогонні станції на території рашки( Брянська обл., Татарстан), а тепер росіяни бомлять в Бродах.
22.04.2026 02:29 Відповісти
Ти, Юрай, або хрест зніми, або труси натягни - який сенс в санкціях, якщо для їх вводу ти фактично вимагаєш левову частину тих санкцій похєрити наперед?
21.04.2026 23:39 Відповісти
До пзди ті санкції якщо сама головна санкція яка турбує Сосію це нафта
22.04.2026 00:59 Відповісти
 
 