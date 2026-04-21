Словаччина підтримає 20-й пакет санкцій проти Росії, коли запуститься нафтопровід "Дружба", - МЗС країни
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава не блокуватиме 20-й пакет санкцій проти Росії, якщо Україна відновить потік російської нафти через нафтопровід "Дружба".
Про це він сказав 21 квітня в кулуарах зустрічі голів МЗС Європейського Союзу, інформує Цензор.НЕТ.
Нова умова Словаччини
"Ми отримали сигнал про можливе відновлення постачання нафти, і я можу лише зазначити, що ми готові підтримати навіть 20-й пакет санкцій проти Росії, оскільки, за нашою оцінкою, це не матиме істотного впливу на економіку Словаччини", - сказав Бланар.
Втім, акцентував дипломат, Словаччина зробить це лише тоді, коли "російська нафта надійде до Словаччини трубопроводом "Дружба". Він заявив, що поки не має інформації про відновлення нафтопроводу "Дружба" і все ще вважає, що "не пускати нафту до Словаччини та Угорщини" — це політичне рішення президента України Володимира Зеленського.
Що передувало?
- 21 квітня Зеленський повідомив про завершення ремонту на пошкодженій ділянці "Дружби". У вечірньому відеозверненні президент заявив, що після закінчення ремонтних робіт він розмовляв про розблокування кредиту ЄС Києву на 90 млрд євро. Обговорення велися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Євроради Антоніу Коштою і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Таки Україна змогла їм добряче фаберже притиснути.