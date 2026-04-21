Україна в ООН закликала до нових санкцій проти Росії

Постпред України при ООН Андрій Мельник звернувся до США та Європи із закликом посилити санкції в енергетичному секторі та підтримати припинення вогню.

Постійний представник України наголосив, що нещодавні винятки щодо продажу російської нафти можуть принести РФ близько $10 млрд додаткових надходжень лише у квітні.

"Чи хтось вірить, що ці надприбутки підуть на фінансування шкіл, лікарень чи санітарії? Вони фінансуватимуть війну Росії на знищення проти України", – підкреслив постпред, додавши, що цих коштів "достатньо для виробництва до пів мільйона смертоносних "шахедів".

Мельник закликав США "більше покладатися на "батіг, ніж на пряник" у політиці щодо Росії, наголосивши на необхідності примусу до миру.

Вимоги до Європи: "тіньовий флот" і збільшення допомоги

Український дипломат звернувся до європейських союзників із закликом ліквідувати російський "тіньовий флот", який дозволяє обходити санкції.

"Цю лазівку потрібно закрити назавжди", – наголосив він.

Також Мельник запропонував країнам ЄС "зробити ще один історичний крок" і ухвалити рішення про підвищення військової допомоги Україні до рівня 1% ВВП.

За його словами, це стане "потужним сигналом Москві про те, що пан Путін уже програв цю війну".

Окремо дипломат закликав країни Глобального півдня приєднатися до санкцій проти російських енергоносіїв.

Рада Безпеки ООН і нова резолюція

Мельник заявив, що переговорний процес фактично заблокований Росією вже майже два місяці, і Рада Безпеки ООН має перейти до рішучих дій.

За його словами, європейські члени Радбезу повинні проявити лідерство та підготувати проєкт нової резолюції.

"Ця нова резолюція не повинна бути ще однією політичною заявою без наслідків. Вона має стати інструментом примусу до реального припинення бойових дій", – підкреслив постпред.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін отримує викривлені дані про економіку РФ: санкції мають довгостроковий ефект, - розвідка Латвії

Він додав, що документ має передбачати "реальні заходи тиску, включно з цільовими санкціями".

Критика позиції Росії

Мельник наголосив, що у разі реальної готовності до миру Росія не блокувала б рішення про негайне припинення вогню та обмін полоненими за принципом "всіх на всіх".

"Давайте не лише дискутувати, як ми це робимо щомісяця, а повною мірою використовувати повноваження цього органу й нарешті діяти", – заявив він.

Дипломат підкреслив, що "Росія не має жодного шансу виграти цю війну".

"Ніщо не зможе врятувати пана Путіна, навіть високі ціни на нафту", – додав Мельник.

Звертаючись до представника Росії Василя Небензі, Мельник сказав російською: "Поздно, Вася, пить боржоми", а потім додав англійською: – "Коли нирки вже відмовили".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Послаблення санкцій дає РФ $10 млрд на нові удари по Україні, - Зеленський. ВIДЕО