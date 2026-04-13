Путін отримує викривлені дані про економіку РФ: санкції мають довгостроковий ефект, - розвідка Латвії

Західні санкції вже спричинили значні втрати для економіки Росії та надалі обмежуватимуть її можливості. Проте диктатор Володимир Путін, ймовірно, отримує викривлену інформацію про реальний стан російської економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті латвійського Бюро захисту Конституції (SAB).

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За оцінками російських установ, у період з 2022 по 2025 рік Росія була змушена витратити близько 130 млрд доларів додатково на закупівлю західних товарів через обхідні схеми постачання в умовах санкцій.

Прогнози втрат до 2030 року

Згідно з прогнозами, загальні втрати російської економіки від санкцій до 2030 року можуть становити щонайменше 136 млрд доларів, однак у Латвії ці оцінки вважають заниженими.

Окремі внутрішні розрахунки також вказують, що втрати у зовнішній торгівлі можуть сягнути 175,5 млрд доларів, а енергетичний сектор ризикує втратити понад 216 млрд у разі подальшого посилення обмежень і скорочення закупівель російських енергоносіїв.

Падіння експорту ключових галузей

У звіті зазначається, що санкції вже суттєво вдарили по основних секторах російської економіки:

експорт залізної руди скоротився приблизно на 40%;

чорних металів - на 20%;

хімічної продукції - на 35%;

деревини та целюлози - майже на 50%.

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Росія втратила частину західних ринків і станом на 2026 рік не змогла знайти їм повноцінну заміну.

Оцінки розвідки Латвії

У латвійській розвідці наголошують, що попри економічні труднощі, керівництво Росії не демонструє намірів змінювати свій зовнішньополітичний курс.

Також підкреслюється, що можливе послаблення санкцій може призвести до посилення військового потенціалу РФ, оскільки додаткові ресурси можуть бути спрямовані на переозброєння та підтримку союзників.

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