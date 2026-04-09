Росія обходить санкції через криптоплатежі в Африці, - ЦПД

Росія активізує використання альтернативних фінансових інструментів для обходу міжнародних санкцій, зокрема через криптоплатежі в країнах Африки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Фейсбуці.

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За даними відомства, Москва просуває у Нігерії та Зімбабве платформу A7 як альтернативний механізм для міжнародних розрахунків. Йдеться про використання стейблкоїнів та боргових інструментів, які складніше відстежувати порівняно з традиційними банківськими операціями.

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Криптоплатежі як інструмент обходу санкцій

У ЦПД зазначають, що платформа A7 може бути пов’язана з підсанкційним "Промсвязьбанком", а також із молдовським політиком Іланом Шором. Це свідчить про можливе використання системи не лише для зручних розрахунків, а й для обходу обмежень та приховування фінансових потоків.

"Платформу можуть використовувати не лише для платежів, а й для обходу санкцій і виведення операцій з-під контролю", – зазначили у Центрі протидії дезінформації.

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Африка як новий фінансовий напрямок

Після відключення від міжнародної системи SWIFT та посилення санкцій США Росія шукає нові канали для фінансових операцій. Одним із таких напрямків стала Африка, де спостерігається зростання популярності криптоплатежів, попит на дешеві міжнародні перекази та слабше регулювання.

У ЦПД наголошують, що такі технології створюють нові виклики для санкційної політики та потребують посиленого контролю.

"Фінансові технології дозволяють обходити традиційні механізми контролю, тому необхідно посилювати нагляд, щоб санкції залишалися ефективними", – підкреслили у відомстві.

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