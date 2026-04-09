Россия обходит санкции через криптоплатежи в Африке, - ЦПД
Россия активизирует использование альтернативных финансовых инструментов для обхода международных санкций, в частности через криптовалютные платежи в странах Африки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Facebook.
По данным ведомства, Москва продвигает в Нигерии и Зимбабве платформу A7 как альтернативный механизм для международных расчетов. Речь идет об использовании стейблкоинов и долговых инструментов, которые сложнее отслеживать по сравнению с традиционными банковскими операциями.
Криптоплатежи как инструмент обхода санкций
В ЦПД отмечают, что платформа A7 может быть связана с подпадающим под санкции "Промсвязьбанком", а также с молдавским политиком Иланом Шором. Это свидетельствует о возможном использовании системы не только для удобных расчетов, но и для обхода ограничений и сокрытия финансовых потоков.
"Платформу могут использовать не только для платежей, но и для обхода санкций и вывода операций из-под контроля", - отметили в Центре противодействия дезинформации.
Африка как новое финансовое направление
После отключения от международной системы SWIFT и ужесточения санкций США Россия ищет новые каналы для финансовых операций. Одним из таких направлений стала Африка, где наблюдается рост популярности криптоплатежей, спрос на дешевые международные переводы и более слабое регулирование.
В ЦПД отмечают, что такие технологии создают новые вызовы для санкционной политики и требуют усиленного контроля.
"Финансовые технологии позволяют обходить традиционные механизмы контроля, поэтому необходимо усиливать надзор, чтобы санкции оставались эффективными", - подчеркнули в ведомстве.
