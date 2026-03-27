"Газпром" и "Роснефть" причастны к депортации украинских детей, - ЦПД

Новое исследование Йельского университета прямо указывает на причастность российских государственных энергетических гигантов "Газпром" и "Роснефть" к вывозу и "перевоспитанию" украинских детей с оккупированных территорий.

По данным исследователей, более 2 тысяч детей из Донецкой, Луганской и Запорожской областей были перевезены в лагеря в России и оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Часть этих лагерей принадлежала структурам "Газпрома" или была с ним связана, а "Роснефть" содействовала отправке детей через собственные профсоюзные программы.

Компании финансировали поездки через специальные ваучеры, позволявшие детям попадать в лагеря с программами идеологического воздействия. При этом часть таких перемещений происходила без надлежащего согласия родителей.

"Принудительное перемещение детей с оккупированных территорий и их последующее "перевоспитание" является военным преступлением, что уже зафиксировано международными институтами, в частности Международным уголовным судом. Новые доказательства лишь усиливают понимание масштаба: это централизованная государственная политика, направленная на изменение идентичности украинских детей, и для ее реализации используются ресурсы крупных корпораций", — пишут в ЦПД.

Читайте: В Восточной Европе раскрыли сеть вербовки для диверсий в интересах РФ