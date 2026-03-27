"Газпром" и "Роснефть" причастны к депортации украинских детей, - ЦПД

Стало известно, кто причастен к депортации детей

Новое исследование Йельского университета прямо указывает на причастность российских государственных энергетических гигантов "Газпром" и "Роснефть" к вывозу и "перевоспитанию" украинских детей с оккупированных территорий.

По данным исследователей, более 2 тысяч детей из Донецкой, Луганской и Запорожской областей были перевезены в лагеря в России и оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Часть этих лагерей принадлежала структурам "Газпрома" или была с ним связана, а "Роснефть" содействовала отправке детей через собственные профсоюзные программы.

Компании финансировали поездки через специальные ваучеры, позволявшие детям попадать в лагеря с программами идеологического воздействия. При этом часть таких перемещений происходила без надлежащего согласия родителей.

"Принудительное перемещение детей с оккупированных территорий и их последующее "перевоспитание" является военным преступлением, что уже зафиксировано международными институтами, в частности Международным уголовным судом. Новые доказательства лишь усиливают понимание масштаба: это централизованная государственная политика, направленная на изменение идентичности украинских детей, и для ее реализации используются ресурсы крупных корпораций", — пишут в ЦПД.

Читайте: В Восточной Европе раскрыли сеть вербовки для диверсий в интересах РФ

Газпром депортация дети россия Роснефть Центр противодействия дезинформации
+2
Орбан, ****, иди отососи у Роснефти, кондом нештопаный
27.03.2026 13:32 Ответить
Горіти рашистським ублюдкам В АДУ МИ ЦЕ ЗРОБИМО
27.03.2026 13:43 Ответить
і тьотя з подворотні на Україну напала і лапті аладіна і віслюк його...
27.03.2026 13:46 Ответить
а хто там на кацапії непричетний до геноциду?
27.03.2026 13:31 Ответить
Немцов...
27.03.2026 13:33 Ответить
українців
27.03.2026 13:36 Ответить
Немцов - это фамилия, а не национальность.
27.03.2026 13:39 Ответить
і баба клара....
27.03.2026 13:42 Ответить
всі причетні.
27.03.2026 13:49 Ответить
Ще Шендерович та Максим Галкін.
27.03.2026 13:41 Ответить
і тьотя з подворотні на Україну напала і лапті аладіна і віслюк його...
27.03.2026 13:46 Ответить
Вообщем все винні крім путена.
27.03.2026 13:59 Ответить
був щє німцов і навальний - ті б теж напали.
не бачю різниці...
27.03.2026 14:03 Ответить
Може якось спробувати змінити політику держави, щоб не виникало бажання навіть у російської ліберасни прибить Україну?
Не лезут же у РБ, Казахстан чи Монголію - адже там теж повно якихось російських зепель.
27.03.2026 14:19 Ответить
казахстан і монголія це те яке орда не хоче визнавати з куда вона.
вона хоче бути з Києва...
27.03.2026 14:27 Ответить
Мединський намагався щось донести до наших чебуреків, але розуміння поки немає
27.03.2026 14:47 Ответить
потомки киян - як досліджував до пра пра діда
далі слід потерявся...
може і пальма!
27.03.2026 14:49 Ответить
Це вже скандал чи ні?
Чи американські респи готові терпіти всяку Росу від свого шефа
27.03.2026 14:25 Ответить
 
 