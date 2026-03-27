В Восточной Европе разоблачили сеть вербовки для диверсий в интересах РФ

В Восточной Европе разоблачили сеть вербовки местных жителей для проведения диверсий и операций по дестабилизации европейских стран в интересах РФ.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

"Выявленные вербовщики предлагают жителям Молдовы, Болгарии, Сербии и других стран Восточной Европы "легкий заработок" - $300-500 и оплачиваемую двухнедельную поездку с активным отдыхом", - пишут в ЦПД.

"На самом деле эти люди попадают в тренировочные лагеря, где их обучают управлять дронами, использовать зажигательные устройства и противодействовать полиции во время протестов. Инструкторами выступают лица, связанные с бывшей ЧВК "Вагнер". После "обучения" завербованные отправляются в страны Европы для осуществления "гибридных атак". Привлечение бывших "вагнеровцев" к подобным учениям свидетельствует о намерении РФ использовать их боевой опыт для экспорта насилия за рубеж. Такой подход позволяет Москве минимизировать риски разоблачения и расширяет возможности для проведения диверсий", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

Читайте: В России милитаризацию нового поколения начинают уже с детского сада, - ЦПД