В Восточной Европе разоблачили сеть вербовки для диверсий в интересах РФ

В Восточной Европе разоблачили сеть вербовки местных жителей для проведения диверсий и операций по дестабилизации европейских стран в интересах РФ.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Выявленные вербовщики предлагают жителям Молдовы, Болгарии, Сербии и других стран Восточной Европы "легкий заработок" - $300-500 и оплачиваемую двухнедельную поездку с активным отдыхом", - пишут в ЦПД.

"На самом деле эти люди попадают в тренировочные лагеря, где их обучают управлять дронами, использовать зажигательные устройства и противодействовать полиции во время протестов. Инструкторами выступают лица, связанные с бывшей ЧВК "Вагнер". После "обучения" завербованные отправляются в страны Европы для осуществления "гибридных атак". Привлечение бывших "вагнеровцев" к подобным учениям свидетельствует о намерении РФ использовать их боевой опыт для экспорта насилия за рубеж. Такой подход позволяет Москве минимизировать риски разоблачения и расширяет возможности для проведения диверсий", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

Автор: 

Молдова (1967) россия (96975) вербовка (303) диверсия (373) Центр противодействия дезинформации (201)
Навряд чи там тільки одна мережа. Впевнено можу сказати, що там їх, як насрано
27.03.2026 12:14 Ответить
А чому б, наприклад, не анулювати всі європейські візи особам які були пов'язані з групою Вагнер. Розумію, що не всі ці інструктори звідти, але якусь частину б позбулися не довго розслідуючи справу навіть.
27.03.2026 12:41 Ответить
 
 