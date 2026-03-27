У Східній Європі викрили мережу вербування для диверсій в інтересах РФ

У Східній Європі викрили мережу вербування місцевих мешканців для диверсій і операцій з дестабілізації європейських країн в інтересах РФ.

Про це пише Центр протидії дезінформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Виявлені вербувальники пропонують жителям Молдови, Болгарії, Сербії та інших країн Східної Європи "легкий заробіток" - $300-500 та оплачувану двотижневу поїздку з активним відпочинком, - пишуть у ЦПД.

"Насправді ці особи потрапляють до тренувальних таборів, де їх навчають керувати дронами, використовувати запальні пристрої і протидіяти поліції під час протестів. Інструкторами виступають особи, пов’язані з колишньою ПВК "Вагнер". Після "навчання" завербовані вирушають у країни Європи для здійснення "гібридних атак". Залучення колишніх "вагнерівців" до подібних навчань свідчить про намір РФ використати їхній бойовий досвід для експорту насильства за кордон. Такий підхід дозволяє Москві мінімізувати ризики викриття та розширює можливості для проведення диверсій", - доповнили у Центрі протидії дезінформації.

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