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Новини Пропаганда РФ
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У Росії мілітаризацію нового покоління починають уже з дитсадка, - ЦПД

У Росії мілітаризацію нового покоління починають уже з дитсадка

У російських дитячих садках почали проводити зустрічі, де дітям розповідають про службу у військах безпілотних систем, показують дрони та пояснюють їхнє "призначення".

Про це пише Центр протидії дезінформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Формально це подають як "пізнавальні зустрічі". Насправді йдеться про цілеспрямовану мілітаризацію з наймолодшого віку. Дітям нав’язують уявлення про війну як про норму, а військову службу - як природний і бажаний шлях, - пишуть у ЦПД.

"Росія системно мілітаризує дітей з дошкільного віку, готуючи їх до війни й культу армії. Зустрічі з військовими в дитсадках - це не патріотичне виховання, а промивання мізків, яке нормалізує насильство та прищеплює дітям ідею, що війна - це норма життя. Мета - виростити покоління, яке з дитинства сприймає армію як героїчну інституцію, не ставить під сумнів війну та готове в майбутньому поповнити лави російських військ", - доповнили у Центрі протидії дезінформації.

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Автор: 

росія (70670) ЦПД (265) війна в Україні (8647)
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Топ коментарі
+5
Та у цих тварюк мілітаризація вшита в ДНК!
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25.03.2026 17:21 Відповісти
+5
В ЮнАрмії вже два мільони підлітків яких вчать не тільки стріляти але й керувати дронами. А ми закуповуємо дерев'яні автомати по ціні вищі ніж AR-15. Ця війна на покоління, якщо ми ті покоління вистоїмо. У нас немає вибору.
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25.03.2026 17:28 Відповісти
+4
А в нас усю молодь випустили наче війна завтра скінчиться...
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25.03.2026 17:45 Відповісти

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