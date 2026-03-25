У Росії мілітаризацію нового покоління починають уже з дитсадка, - ЦПД

У російських дитячих садках почали проводити зустрічі, де дітям розповідають про службу у військах безпілотних систем, показують дрони та пояснюють їхнє "призначення".

Про це пише Центр протидії дезінформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Формально це подають як "пізнавальні зустрічі". Насправді йдеться про цілеспрямовану мілітаризацію з наймолодшого віку. Дітям нав’язують уявлення про війну як про норму, а військову службу - як природний і бажаний шлях, - пишуть у ЦПД.

"Росія системно мілітаризує дітей з дошкільного віку, готуючи їх до війни й культу армії. Зустрічі з військовими в дитсадках - це не патріотичне виховання, а промивання мізків, яке нормалізує насильство та прищеплює дітям ідею, що війна - це норма життя. Мета - виростити покоління, яке з дитинства сприймає армію як героїчну інституцію, не ставить під сумнів війну та готове в майбутньому поповнити лави російських військ", - доповнили у Центрі протидії дезінформації.

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