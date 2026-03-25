В России милитаризацию нового поколения начинают уже с детского сада, - ЦПД
В российских детских садах начали проводить встречи, на которых детям рассказывают о службе в войсках беспилотных систем, показывают дроны и объясняют их "назначение".
Об этом пишет Центр противодействия дезинформации, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Формально это подают как "познавательные встречи". На самом деле речь идет о целенаправленной милитаризации с самого раннего возраста. Детям навязывают представление о войне как о норме, а военную службу - как естественный и желанный путь, - пишут в ЦПД.
"Россия системно милитаризирует детей с дошкольного возраста, готовя их к войне и культу армии. Встречи с военными в детских садах - это не патриотическое воспитание, а промывание мозгов, которое нормализует насилие и прививает детям идею, что война - это норма жизни. Цель - вырастить поколение, которое с детства воспринимает армию как героическую институцию, не ставит под сомнение войну и готово в будущем пополнить ряды российских войск", - добавили в Центре противодействия дезинформации.
Тому з часом постане питання про створення нового глобального військового оборонного альянсу/союзу.
А тепер здогадайтеся, без якої країни цей новий альянс уявити неможливо? Бо є лише одна країна у світі, яка може і вміє бити по Росії. І робить це регулярно і дуже ефективно. Але тоді постане інше запитання: а чи потрібні левам паперові тигри?
