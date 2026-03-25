РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9290 посетителей онлайн
Новости Пропаганда РФ
628 14

В России милитаризацию нового поколения начинают уже с детского сада, - ЦПД

В России милитаризацию нового поколения начинают уже с детского сада

В российских детских садах начали проводить встречи, на которых детям рассказывают о службе в войсках беспилотных систем, показывают дроны и объясняют их "назначение".

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Формально это подают как "познавательные встречи". На самом деле речь идет о целенаправленной милитаризации с самого раннего возраста. Детям навязывают представление о войне как о норме, а военную службу - как естественный и желанный путь, - пишут в ЦПД.

"Россия системно милитаризирует детей с дошкольного возраста, готовя их к войне и культу армии. Встречи с военными в детских садах - это не патриотическое воспитание, а промывание мозгов, которое нормализует насилие и прививает детям идею, что война - это норма жизни. Цель - вырастить поколение, которое с детства воспринимает армию как героическую институцию, не ставит под сомнение войну и готово в будущем пополнить ряды российских войск", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

Смотрите также: "Телефоны ни к чему": детская группа на российском ТВ спела песню о пользе отсутствия интернета. ВИДЕО

Автор: 

россия (96959) Центр противодействия дезинформации (200) война в Украине (7912)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Та у цих тварюк мілітаризація вшита в ДНК!
показать весь комментарий
25.03.2026 17:21 Ответить
+2
Оборонний альянс увесь в тріщинах. А Нарва його просто може добити.

Тому з часом постане питання про створення нового глобального військового оборонного альянсу/союзу.

А тепер здогадайтеся, без якої країни цей новий альянс уявити неможливо? Бо є лише одна країна у світі, яка може і вміє бити по Росії. І робить це регулярно і дуже ефективно. Але тоді постане інше запитання: а чи потрібні левам паперові тигри?
показать весь комментарий
25.03.2026 17:22 Ответить
+2
🔥 Пекельне полум'я охопило ленінградський порт Усть-Луга - там масштабну пожежу не можуть загасити ще з нічного нальоту дронів.
показать весь комментарий
25.03.2026 17:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та у цих тварюк мілітаризація вшита в ДНК!
показать весь комментарий
25.03.2026 17:21 Ответить
Ну і як? Допомогло? рашисти вже взяли Київ? "Війна - це гроші, гроші і ще раз гроші" (Наполеон). А гарматне м'ясо лише економить гроші рашистам на зброю (танки, БТРи та інше).
показать весь комментарий
25.03.2026 17:34 Ответить
Практика показала, що проблеми з людьми почалися коли стало 55 тис. загиблих в Україні. Краще було інвестувати гроші у захист цих 55 тис, ніж готувати мільйони гарматного м'яса, яким у випадку війни не вистачить ******** зброї і все одно вони стануть ухилянтами.
показать весь комментарий
25.03.2026 17:53 Ответить
Оборонний альянс увесь в тріщинах. А Нарва його просто може добити.

Тому з часом постане питання про створення нового глобального військового оборонного альянсу/союзу.

А тепер здогадайтеся, без якої країни цей новий альянс уявити неможливо? Бо є лише одна країна у світі, яка може і вміє бити по Росії. І робить це регулярно і дуже ефективно. Але тоді постане інше запитання: а чи потрібні левам паперові тигри?
показать весь комментарий
25.03.2026 17:22 Ответить
🔥 Пекельне полум'я охопило ленінградський порт Усть-Луга - там масштабну пожежу не можуть загасити ще з нічного нальоту дронів.
показать весь комментарий
25.03.2026 17:22 Ответить
В ЮнАрмії вже два мільони підлітків яких вчать не тільки стріляти але й керувати дронами. А ми закуповуємо дерев'яні автомати по ціні вищі ніж AR-15. Ця війна на покоління, якщо ми ті покоління вистоїмо. У нас немає вибору.
показать весь комментарий
25.03.2026 17:28 Ответить
Ніхто і не міг догадатися!? Пустишка-дурила інформаційна...
показать весь комментарий
25.03.2026 17:28 Ответить
Абісні?
показать весь комментарий
25.03.2026 17:40 Ответить
А в нас усю молодь випустили наче війна завтра скінчиться...
показать весь комментарий
25.03.2026 17:45 Ответить
І в совку так було. Приходили до нас в дитсадок солдати. А ми хотіли бути на них схожими і служити в армії.
От і служу досі.
А більшість нинішньої молоді де?
показать весь комментарий
25.03.2026 17:49 Ответить
Напрашивается рифма, но дела не изменит.
показать весь комментарий
25.03.2026 17:54 Ответить
А чому ми так не робимо??
показать весь комментарий
25.03.2026 17:57 Ответить
У них дітей ак 47 навчають, а у нас в Києві - йду з роботи через школи - а там спортивні тренери футболу вчать школярів. Тоб-то коли юнармія через 5-7 років буде перти на нашу землю, то ці футболісти їх мячами будуть відфутболювати ? Скоріш за кордоном будуть в клюбах грати.
показать весь комментарий
25.03.2026 18:11 Ответить
Чи й не сенсація. А я при "совку" не так мілітаризувався з байками про НАТО, Павліка Морозова та "інтєрнаціанальний долг" в Афганістані.? Фігня це все. Закінчиться скрєпне опромінення- закінчиться мілітаризація.
показать весь комментарий
25.03.2026 18:16 Ответить
 
 