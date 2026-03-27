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Новини Депортація Росією українських дітей
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"Газпром" і "Роснафта" причетні до депортації українських дітей, - ЦПД

Стало відомо хто причетний до депортації дітей

Нове дослідження Єльського університету прямо вказує на участь російських державних енергетичних гігантів "Газпром" і "Роснафта" у вивезенні та "перевихованні" українських дітей з окупованих територій.

За даними дослідників, понад 2 тисячі дітей із Донеччини, Луганщини та Запорізької області були перевезені до таборів у Росії та окупованому Криму, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Частина цих таборів належала структурам "Газпрому" або була пов’язана з ним, а "Роснафтою" сприяла відправленню дітей через власні профспілкові програми.

Компанії фінансували поїздки через спеціальні ваучери, що дозволяли дітям потрапляти до таборів із програмами ідеологічного впливу. При цьому частина таких переміщень відбувалася без належної згоди батьків.

"Примусове переміщення дітей із окупованих територій та їх подальше "перевиховання" є воєнним злочином, що вже зафіксовано міжнародними інституціями, зокрема Міжнародним кримінальним судом. Нові докази лише підсилюють розуміння масштабу: це централізована державна політика, спрямована на зміну ідентичності українських дітей, і для її реалізації використовуються ресурси великих корпорацій", - пишуть у ЦПД.

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Автор: 

Газпром (3313) депортація (772) діти (5638) росія (70701) Роснафта (359) ЦПД (265)
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Топ коментарі
+3
Орбан, ****, иди отососи у Роснефти, кондом нештопаный
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27.03.2026 13:32 Відповісти
+2
а хто там на кацапії непричетний до геноциду?
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27.03.2026 13:31 Відповісти
+1
Немцов - это фамилия, а не национальность.
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27.03.2026 13:39 Відповісти

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