Западные санкции уже нанесли значительный ущерб экономике России и будут и в дальнейшем ограничивать её возможности. Однако диктатор Владимир Путин, вероятно, получает искажённую информацию о реальном состоянии российской экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомговорится в отчете латвийского Бюро защиты Конституции (SAB).

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По оценкам российских ведомств, в период с 2022 по 2025 год Россия была вынуждена потратить около 130 млрд долларов дополнительно на закупку западных товаров через обходные схемы поставок в условиях санкций.

Прогнозы потерь до 2030 года

Согласно прогнозам, общие потери российской экономики от санкций до 2030 года могут составить не менее 136 млрд долларов, однако в Латвии эти оценки считают заниженными.

Отдельные внутренние расчеты также указывают, что потери во внешней торговле могут достичь 175,5 млрд долларов, а энергетический сектор рискует потерять более 216 млрд в случае дальнейшего ужесточения ограничений и сокращения закупок российских энергоносителей.

Падение экспорта ключевых отраслей

В отчете отмечается, что санкции уже существенно ударили по основным секторам российской экономики:

экспорт железной руды сократился примерно на 40%;

черных металлов - на 20%;

химической продукции - на 35%;

древесины и целлюлозы - почти на 50%.

Россия потеряла часть западных рынков и по состоянию на 2026 год не смогла найти им полноценную замену.

Оценки разведки Латвии

В латвийской разведке отмечают, что, несмотря на экономические трудности, руководство России не демонстрирует намерений менять свой внешнеполитический курс.

Также подчеркивается, что возможное ослабление санкций может привести к усилению военного потенциала РФ, поскольку дополнительные ресурсы могут быть направлены на перевооружение и поддержку союзников.

