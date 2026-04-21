Украина в ООН призвала к новым санкциям против России

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник обратился к США и Европе с призывом ужесточить санкции в энергетическом секторе и поддержать прекращение огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Постоянный представитель Украины подчеркнул, что недавние исключения по продаже российской нефти могут принести РФ около $10 млрд дополнительных поступлений только в апреле.

"Кто-нибудь верит, что эти сверхдоходы пойдут на финансирование школ, больниц или санитарии? Они будут финансировать войну России по уничтожению Украины", - подчеркнул постпред, добавив, что этих средств "достаточно для производства до полумиллиона смертоносных "шахидов".

Мельник призвал США "больше полагаться на "кнут, чем на пряник" в политике в отношении России, подчеркнув необходимость принуждения к миру.

Требования к Европе: "теневой флот" и увеличение помощи

Украинский дипломат обратился к европейским союзникам с призывом ликвидировать российский "теневой флот", который позволяет обходить санкции.

"Эту лазейку нужно закрыть навсегда", – подчеркнул он.

Также Мельник предложил странам ЕС "сделать еще один исторический шаг" и принять решение о повышении военной помощи Украине до уровня 1% ВВП.

По его словам, это станет "мощным сигналом Москве о том, что господин Путин уже проиграл эту войну".

Отдельно дипломат призвал страны Глобального Юга присоединиться к санкциям против российских энергоносителей.

Совет Безопасности ООН и новая резолюция

Мельник заявил, что переговорный процесс фактически заблокирован Россией уже почти два месяца, и Совет Безопасности ООН должен перейти к решительным действиям.

По его словам, европейские члены Совбеза должны проявить лидерство и подготовить проект новой резолюции.

"Эта новая резолюция не должна быть еще одним политическим заявлением без последствий. Она должна стать инструментом принуждения к реальному прекращению боевых действий", – подчеркнул постпред.

Он добавил, что документ должен предусматривать "реальные меры давления, включая целевые санкции".

Критика позиции России

Мельник подчеркнул, что в случае реальной готовности к миру Россия не блокировала бы решение о немедленном прекращении огня и обмене пленными по принципу "всех на всех".

"Давайте не только дискутировать, как мы это делаем каждый месяц, а в полной мере использовать полномочия этого органа и наконец действовать", – заявил он.

Дипломат подчеркнул, что "у России нет ни единого шанса выиграть эту войну".

"Ничто не сможет спасти господина Путина, даже высокие цены на нефть", – добавил Мельник.

Обращаясь к представителю России Василию Небензи, Мельник сказал по-русски: "Поздно, Вася, пить боржоми", а затем добавил по-английски: "Когда почки уже отказали".

