Ослабление санкций дает РФ $10 млрд на новые удары по Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против России не соответствует реальной ситуации войны. По его словам, всего за неделю российские войска применили тысячи ударных дронов, управляемые авиабомбы и ракеты против украинских городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии и подпитывает иллюзию российского руководства, что войну можно продолжать. Только за эту неделю россияне выпустили более 2360 ударных дронов, более 1320 управляемых авиационных бомб и почти 60 ракет различных типов по нашим городам и населенным пунктам", — отметил президент.

Как отмечает Зеленский, каждый доллар за нефть из России – это деньги на войну.

"Более 110 танкеров теневого флота Москвы сейчас находятся в море. На их борту – более 12 млн тонн российской нефти, которую благодаря ослаблению санкций снова можно продавать безнаказанно. Это 10 млрд долл. – ресурс, который напрямую конвертируется в новые удары по Украине", – подчеркнул глава государства.

Зеленский акцентировал внимание на важности остановки российских танкеров.

"Поэтому важно, чтобы российские танкеры останавливались, а не доставляли нефть в порты. Нужно, чтобы экспорт нефти агрессора сокращался, и украинские санкции продолжают работать именно на это. Я благодарен каждому нашему воину за меткость и благодарю всех партнеров, которые помогают усиливать давление на Россию за эту войну", — резюмировал президент Украины.

