Ослабление санкций дает РФ $10 млрд на новые удары по Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против России не соответствует реальной ситуации войны. По его словам, всего за неделю российские войска применили тысячи ударных дронов, управляемые авиабомбы и ракеты против украинских городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии и подпитывает иллюзию российского руководства, что войну можно продолжать. Только за эту неделю россияне выпустили более 2360 ударных дронов, более 1320 управляемых авиационных бомб и почти 60 ракет различных типов по нашим городам и населенным пунктам", — отметил президент.

Как отмечает Зеленский, каждый доллар за нефть из России – это деньги на войну.

"Более 110 танкеров теневого флота Москвы сейчас находятся в море. На их борту – более 12 млн тонн российской нефти, которую благодаря ослаблению санкций снова можно продавать безнаказанно. Это 10 млрд долл. – ресурс, который напрямую конвертируется в новые удары по Украине", – подчеркнул глава государства.

Зеленский акцентировал внимание на важности остановки российских танкеров.

"Поэтому важно, чтобы российские танкеры останавливались, а не доставляли нефть в порты. Нужно, чтобы экспорт нефти агрессора сокращался, и украинские санкции продолжают работать именно на это. Я благодарен каждому нашему воину за меткость и благодарю всех партнеров, которые помогают усиливать давление на Россию за эту войну", — резюмировал президент Украины.

Ще ніжками потупцюй недофараон. Світ не обертається довкола України. На жаль.
19.04.2026 10:23 Ответить
після того.як поїхав "зепоцріот" бнз "пєнджа і краватюгт" в США .відбулося не те,що послаблення війсково-фінансової допомоги США Україні,а майже припинення.
19.04.2026 10:26 Ответить
Хай ******** счезне назавжди.
Але тобі краще б мовчати, друг Баканова, Шефіра, Єрмака, Міндіча, Чернишова, Юзика.., та капець скільки в тебе таких "друзів" зашкварених, не перерахувати, ось яке лице має твоя "влада".
19.04.2026 10:32 Ответить
Невже задача Зеленського нам коментувати про зняття санкцій з росії? Як на мене, то він і його команда мають працювати зі США на відміну таких поступок. Але це не той президент - його головне відоси і ''потужність''.
19.04.2026 10:27 Ответить
Як завжди, потужно та незламно.) Це щоб не втратити навички розмовного жанру.
19.04.2026 10:29 Ответить
Так що, Росія вже не розпадаїцця?
19.04.2026 10:30 Ответить
На самом деле их больше. Просто мы пока не обо всех знаем. Ну логично же предположить что если Вова кого то пропихнул на должность - то не за красивые же глаза и не на одну зарплату государственного чиновника. Если 100 случаев показывают что там можно любого брать и сразу сажать по совокупности - почему со 101м должно быть иначе?
19.04.2026 10:48 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив 14 квітня 2026 року, що нафтопровід «Дружба» буде частково відремонтований і відновить роботу до кінця квітня.

Фраза «двушечка на Москву» (або «двушка ушла») стала мемом і політичним гаслом в українському інфопросторі наприкінці 2025 року. Вона стосується гучного корупційного скандалу, пов'язаного з розслідуванням НАБУ.

зелена кончена гундоса зе!гнида, звільниш клименко з вигівським?
вже сьогодні?

19.04.2026 10:35 Ответить
А як же ті сім мільярдів, які ти втрачав би, якби попередив чесно про майбутній напад своїх на Україну? Бухгалтер хренов. А зараз воно мільярди рахує. А ти, потужний дипломат, не приклав руку до ситуації, коли Україна похер західним "партнерам", які задовбалися спостерігати, як ти зі своїм шоблом їхні гроші пи@диш, та ще й нахабно бикуєш при цьому?
19.04.2026 10:48 Ответить
Трампушко з Венсом допомогають Путлеру вбивати українців! Неофашистська вісь Москва-Вашингтон?
19.04.2026 10:54 Ответить
Щиро бажаю сша вихаркати той іран разом зі своєю печинкою!
19.04.2026 11:29 Ответить
Стратегія кордони 91 це дія санкцій, це результат виборів чиїхось за кордоном, це кредит🤔.
19.04.2026 11:35 Ответить
Ну тебе же дали немного денег после вояжа по Европе. Ну вот и рахе чуть подкинули для баланса. Оно так работает все 5 лет войны, как и задумывалось.
19.04.2026 11:37 Ответить
То же самое и с дружбой. Тебе 90 лярдов а касапам сбыть по трубе. Минимум на 10 ярдов год. А может и в два раза больше при дальнейшем ослаблении санкций как в довоенные годы. Математика простая. Чего волну поднимать, у тебя дурака другие задачи, а не деньги считат, особенно чужие и те что дают.
19.04.2026 11:41 Ответить
https://x.com/i/status/2045459767993229346 Схема Тромба:

/синок-трейдер (інсайдер) скупляє дешеву нафту/ -> /США нападає на Іран/ -> (Іран блокує Ормузьку протоку) -> /синок-трейдер продає дорогу нафту/ -> (США знімають санкції з нафти рф) -> (Тромб оголошує договірняк) -> (синок-трейдер скупляє подешевілу нафту) -> (Іран блокує Ормузьку протоку) -> /синок-трейдер продає дорогу нафту/ -> (США ще раз знімають санкції з нафти рф) -> (Тромб оголошує договірняк) -> (синок-трейдер скупляє подешевілу нафту) -> (Іран блокує Ормузьку протоку) -> /синок-трейдер продає дорогу нафту/ -> (США знову знімають санкції з нафти рф) -> (Тромб оголошує договірняк) -> (синок-трейдер скупляє подешевілу нафту)...
19.04.2026 11:52 Ответить
19.04.2026 15:15 Ответить
Залізнояйцевий Черчіль 21-го сторіччя і все його плем'я зелених дегенератів ніяк не можуть зрозуміти, чому ж ніхто не прислухається до потужно-незламних хотілок найвеличнішого лідора **********
19.04.2026 12:12 Ответить
Після кожного приїзду цього вершника відбувається гірше тільки для України, пиши на відставку разом з головним полюціянтом
19.04.2026 12:13 Ответить
Даа, на ці кошти, швидко добудував би "династію"... доречі, ти вже забрав в Угорщини, наші гроші та золото?
19.04.2026 12:14 Ответить
Деякі турбо-патріоти думають що ті мільярди які ростуть на деревах у на заході ростуть самі по собі, але їм потрібно пояснити, якщо потужний менагер хоче поставити новий золотий унітаз, потрібно ці дерева поливати нафтою і тоді для нього знов виростуть на них мільярди. Якщо ти такий розумник то зміни російську нафту на Криворізьку. Хоча можливо я помиляюся можливо його мета підірвати економіку Західної Європи і таким чином зелений Мадуро думає що він такий соби економічний геній який знає як заробляти гроші своєю працею.
19.04.2026 12:33 Ответить
 
 