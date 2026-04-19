Ослабление санкций дает РФ $10 млрд на новые удары по Украине, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против России не соответствует реальной ситуации войны. По его словам, всего за неделю российские войска применили тысячи ударных дронов, управляемые авиабомбы и ракеты против украинских городов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
"Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии и подпитывает иллюзию российского руководства, что войну можно продолжать. Только за эту неделю россияне выпустили более 2360 ударных дронов, более 1320 управляемых авиационных бомб и почти 60 ракет различных типов по нашим городам и населенным пунктам", — отметил президент.
Как отмечает Зеленский, каждый доллар за нефть из России – это деньги на войну.
"Более 110 танкеров теневого флота Москвы сейчас находятся в море. На их борту – более 12 млн тонн российской нефти, которую благодаря ослаблению санкций снова можно продавать безнаказанно. Это 10 млрд долл. – ресурс, который напрямую конвертируется в новые удары по Украине", – подчеркнул глава государства.
Зеленский акцентировал внимание на важности остановки российских танкеров.
"Поэтому важно, чтобы российские танкеры останавливались, а не доставляли нефть в порты. Нужно, чтобы экспорт нефти агрессора сокращался, и украинские санкции продолжают работать именно на это. Я благодарен каждому нашему воину за меткость и благодарю всех партнеров, которые помогают усиливать давление на Россию за эту войну", — резюмировал президент Украины.
Але тобі краще б мовчати, друг Баканова, Шефіра, Єрмака, Міндіча, Чернишова, Юзика.., та капець скільки в тебе таких "друзів" зашкварених, не перерахувати, ось яке лице має твоя "влада".
Фраза «двушечка на Москву» (або «двушка ушла») стала мемом і політичним гаслом в українському інфопросторі наприкінці 2025 року. Вона стосується гучного корупційного скандалу, пов'язаного з розслідуванням НАБУ.
/синок-трейдер (інсайдер) скупляє дешеву нафту/ -> /США нападає на Іран/ -> (Іран блокує Ормузьку протоку) -> /синок-трейдер продає дорогу нафту/ -> (США знімають санкції з нафти рф) -> (Тромб оголошує договірняк) -> (синок-трейдер скупляє подешевілу нафту) -> (Іран блокує Ормузьку протоку) -> /синок-трейдер продає дорогу нафту/ -> (США ще раз знімають санкції з нафти рф) -> (Тромб оголошує договірняк) -> (синок-трейдер скупляє подешевілу нафту) -> (Іран блокує Ормузьку протоку) -> /синок-трейдер продає дорогу нафту/ -> (США знову знімають санкції з нафти рф) -> (Тромб оголошує договірняк) -> (синок-трейдер скупляє подешевілу нафту)...
