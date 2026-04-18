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Сибига - российским пропагандистам: Зеленский готов встретиться с Путиным. Почему он прячется?. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным, однако отметил, что российский диктатор избегает прямых переговоров.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил российским пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Готовность Зеленского к встрече с Путиным

На полях Анталийского дипломатического форума российские пропагандисты атаковали украинскую делегацию вопросами о возможности встречи Зеленского и Путина.

"Зеленский готов встретиться с Путиным. Вопрос - почему он прячется?", - ответил Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция готова поддержать переговоры России и Украины на уровне лидеров, - Эрдоган

Что предшествовало?

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Автор: 

Зеленский Владимир (24951) путин владимир (32708) Сибига Андрей (1042)
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Топ комментарии
+6
Шо Зеля хоче почути від путлєра? - здавайтесь
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18.04.2026 12:29 Ответить
+4
а зеленський на сьогодні , в.о.президента 🤡 племенної мафії...та ще і не все виконав по стамбульско- оманському договорняку ...от вам і чому ,а тому ...
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18.04.2026 12:32 Ответить
+4
А навіщо ху*лу зустрічатися з Зе ?

є хоть одна причина ?
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18.04.2026 12:38 Ответить

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