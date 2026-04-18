Сибига - российским пропагандистам: Зеленский готов встретиться с Путиным. Почему он прячется?. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным, однако отметил, что российский диктатор избегает прямых переговоров.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил российским пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Готовность Зеленского к встрече с Путиным
На полях Анталийского дипломатического форума российские пропагандисты атаковали украинскую делегацию вопросами о возможности встречи Зеленского и Путина.
"Зеленский готов встретиться с Путиным. Вопрос - почему он прячется?", - ответил Сибига.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.
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