Зеленский: Я готов встретиться с Путиным где угодно, но не в Москве или Киеве

Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью итальянской национальной общественной телерадиокомпании RAI, передает Цензор.НЕТ.

"Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве или Киеве. Но если он готов встретиться со мной, есть много мест, где это можно сделать. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, Соединенных Штатах, где угодно", - сказал глава государства.

Также Зеленский выразил надежду, что США в конечном итоге возобновят санкции против российской нефти.

По его словам, Соединенные Штаты должны оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила огонь, а затем прекратила эту войну.

"То же самое можно сказать и о Брюсселе", - добавил глава государства.

