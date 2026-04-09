Зеленский: Я готов встретиться с Путиным где угодно, но не в Москве или Киеве
Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом он заявил в интервью итальянской национальной общественной телерадиокомпании RAI, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве или Киеве. Но если он готов встретиться со мной, есть много мест, где это можно сделать. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, Соединенных Штатах, где угодно", - сказал глава государства.
Также Зеленский выразил надежду, что США в конечном итоге возобновят санкции против российской нефти.
По его словам, Соединенные Штаты должны оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила огонь, а затем прекратила эту войну.
"То же самое можно сказать и о Брюсселе", - добавил глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.
- Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской делегации провести переговоры в Киеве в формате технических групп в качестве альтернативы трехсторонней встрече.
- Позже глава ОП Буданов заявил, что Кушнер и Уиткофф могут приехать в Украину после Пасхи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
