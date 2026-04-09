Зеленский: Я готов встретиться с Путиным где угодно, но не в Москве или Киеве

Зеленский готов встретиться с Путиным: президент назвал места

Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью итальянской национальной общественной телерадиокомпании RAI, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве или Киеве. Но если он готов встретиться со мной, есть много мест, где это можно сделать. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, Соединенных Штатах, где угодно", - сказал глава государства.

Также Зеленский выразил надежду, что США в конечном итоге возобновят санкции против российской нефти.

По его словам, Соединенные Штаты должны оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила огонь, а затем прекратила эту войну.

"То же самое можно сказать и о Брюсселе", - добавил глава государства.

Краще в камері. За спільні злочини проти України.
владімір владіміровіч забєрітє мєня ну хоть за долгі.
На тому світі бажано.
09.04.2026 14:15
Краще в камері. За спільні злочини проти України.
09.04.2026 14:15 Ответить
На тому світі бажано.
09.04.2026 14:18
Краще в омані, або в козачій лопані
09.04.2026 14:21
Шо ти від нього хочеш почути? - в нього одна мова - здавайтесь
09.04.2026 14:24
владімір владіміровіч забєрітє мєня ну хоть за долгі.
09.04.2026 14:24
Ось це зустріч, найкривавіший світовий терорист убюивця сотен тисяч українців і проросійський клоун ,що ти від нього хочеш почути ?
09.04.2026 14:24
А Київ чому не підходить? Небезпечно чи далеко їхати?
09.04.2026 14:25
Щоб шо? Щоб він сказав - віддайте 20 областей? Що він від нього хоче?
09.04.2026 14:27
А чому не в Києві? Він хотів Київ, то хай приїжджає. Кияни зустрінуть як того заслуговує цей прищ.
ОМАН,ОМАН,ОМАН !!!!!!!!!!!!
Самолет Патрушева ,надеюсь,не заржавел?????
09.04.2026 14:39
Зеля в своїй могутності вже по третьому кругу в текстах пішов. Нового Литвин придумати не може? Творчий кризис?
