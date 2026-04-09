Путин еще не принимал никаких решений о пасхальном перемирии, - Песков
Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал возможность пасхального перемирия.
Об этом он заявил в комментарии российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Путин на сегодняшний день не принимал никаких решений о пасхальном перемирии", - отметил он.
Что предшествовало?
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что предложение Украины о прекращении огня на Пасху остается в силе, соответствующий запрос передан США.
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на пасхальные праздники.
- В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
