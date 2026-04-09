Путин не остановится на Донбассе: попытается захватить Днепр и Харьков, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин не остановится на Донбассе. Армия РФ может попытаться захватить крупные города Украины, в частности - Днепр и Харьков.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом в подкасте Алистера Кэмпбелла The Rest is Politics заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что российский диктатор не остановится даже в случае установления полного контроля над Донбассом и может продолжить наступление на другие крупные города. По его словам, следующими целями России могут стать Днепр и Харьков.
Зеленский также подчеркнул, что часть американского политикума недооценивает значение Донбасса для Украины. Он отметил, что в США считают, будто эта территория не является критически важной, и в то же время допускают возможность договоренностей с Кремлем.
"Мы должны признать, что американцы частично считают, что Донбасс для нас ничего не значит. Они не хотят признавать, что Путин их обманет и что он может продолжать оккупацию даже после таких шагов. Американцы уверены, что могут доверять Путину", - добавил Зеленский.
В то же время украинский президент предупредил, что такие подходы - ошибочны, ведь, по его мнению, Путин может воспользоваться ситуацией и продолжить агрессию даже после возможных уступок.
Что предшествовало?
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Reuters, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.
- В то же время госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.
- Накануне в России также заявили, что Украина должна "уже сегодня" вывести войска из подконтрольных ей частей Донецкой и Луганской областей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- то просто влада не хоче завершувати
- він легко домовиться
- він відведе війська і ВСЕ БУДЕ ЧУДОВО
- якщо розмінувати то ВЗАГАЛІ БУДЕ ЗАШИБІСЬ - 2 млн в окупації - 500 000 мертві
Новини для зовнішнього (європейського і американського) споживача: путін готовий воювати 35 років, буде атакувати Харків, Одесу, Дніпро і Естонію, ракет вистачить на 10 років, армію готують до захоплення Європи.
І це розказує той, хто сам тримається у кріслі лише завдяки продовженню війни і отримує від неї максимальну вигоду.
