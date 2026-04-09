Путин не остановится на Донбассе: попытается захватить Днепр и Харьков, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин не остановится на Донбассе. Армия РФ может попытаться захватить крупные города Украины, в частности - Днепр и Харьков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом в подкасте Алистера Кэмпбелла The Rest is Politics заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что российский диктатор не остановится даже в случае установления полного контроля над Донбассом и может продолжить наступление на другие крупные города. По его словам, следующими целями России могут стать Днепр и Харьков.

Зеленский также подчеркнул, что часть американского политикума недооценивает значение Донбасса для Украины. Он отметил, что в США считают, будто эта территория не является критически важной, и в то же время допускают возможность договоренностей с Кремлем.

"Мы должны признать, что американцы частично считают, что Донбасс для нас ничего не значит. Они не хотят признавать, что Путин их обманет и что он может продолжать оккупацию даже после таких шагов. Американцы уверены, что могут доверять Путину", - добавил Зеленский.

В то же время украинский президент предупредил, что такие подходы - ошибочны, ведь, по его мнению, Путин может воспользоваться ситуацией и продолжить агрессию даже после возможных уступок.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Reuters, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.

Накануне в России также заявили, что Украина должна "уже сегодня" вывести войска из подконтрольных ей частей Донецкой и Луганской областей.

