Новости
Путин не остановится на Донбассе: попытается захватить Днепр и Харьков, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин не остановится на Донбассе. Армия РФ может попытаться захватить крупные города Украины, в частности - Днепр и Харьков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом в подкасте Алистера Кэмпбелла The Rest is Politics заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что российский диктатор не остановится даже в случае установления полного контроля над Донбассом и может продолжить наступление на другие крупные города. По его словам, следующими целями России могут стать Днепр и Харьков.

Зеленский также подчеркнул, что часть американского политикума недооценивает значение Донбасса для Украины. Он отметил, что в США считают, будто эта территория не является критически важной, и в то же время допускают возможность договоренностей с Кремлем.

"Мы должны признать, что американцы частично считают, что Донбасс для нас ничего не значит. Они не хотят признавать, что Путин их обманет и что он может продолжать оккупацию даже после таких шагов. Американцы уверены, что могут доверять Путину", - добавил Зеленский.

В то же время украинский президент предупредил, что такие подходы - ошибочны, ведь, по его мнению, Путин может воспользоваться ситуацией и продолжить агрессию даже после возможных уступок.

Что предшествовало?

  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Reuters, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.
  • В то же время госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.
  • Накануне в России также заявили, что Украина должна "уже сегодня" вывести войска из подконтрольных ей частей Донецкой и Луганской областей.

армия РФ (22414) захват (768) Зеленский Владимир (23882) путин владимир (32374)
Топ комментарии
+7
зєлупа , разом з тварожнікавим, потужно допоможуть хйлу це зробити.
показать весь комментарий
09.04.2026 12:24 Ответить
+6
ЦЕ БУЛО ЯСНО ВСІМ АДЕКВАТНИМ І В 2019.....але один придурок який тільки і міг на сцені скакати сказав що

- то просто влада не хоче завершувати
- він легко домовиться
- він відведе війська і ВСЕ БУДЕ ЧУДОВО
- якщо розмінувати то ВЗАГАЛІ БУДЕ ЗАШИБІСЬ - 2 млн в окупації - 500 000 мертві
показать весь комментарий
09.04.2026 12:23 Ответить
+4
Ні - не зупиниться - Паліса ж вчора казав - Запоріжжя Херсон Миколаїв
показать весь комментарий
09.04.2026 12:23 Ответить
і вінниця!
показать весь комментарий
09.04.2026 13:05 Ответить
Тези для внутрішнього (телемарафонного) споживача: росія розвалюється, економіка падає, солдат не вистачає, промисловості хана, путін вмер, перемога буде.

Новини для зовнішнього (європейського і американського) споживача: путін готовий воювати 35 років, буде атакувати Харків, Одесу, Дніпро і Естонію, ракет вистачить на 10 років, армію готують до захоплення Європи.
показать весь комментарий
09.04.2026 12:29 Ответить
ну с* ко зеленська ,ми всі це розуміємо ,шо ху* ло хоче ,ще тоді як він сказав: хто завгодно, тільки не Порошенко ,тому тебе фсб і зробили президентом... Гадюка 🤡 залиш посаду ,ти ворог,здаєш Україну ,не можеш захистити а ні людей а ні Державу , йди у відставку ,нелюдь корумпований !!!...
показать весь комментарий
09.04.2026 12:29 Ответить
А оман кому виконувати?
показать весь комментарий
09.04.2026 12:54 Ответить
Так проведи референдум - согласен ли Народ на сдачу Донбасса или дальше нужно продолжать войну. Ах да, ты не проведешь, поэтому что большинство скажет что они согласны, после чего будут выборы, на которых ты проиграешь, а вечное пребывание у власти - это единственное что тебя интересует, черт гнусавый.
показать весь комментарий
09.04.2026 12:30 Ответить
методичкi ***** нарешті знайшов?))чим ти відрізняєшься від зегнусавчика?
показать весь комментарий
09.04.2026 12:37 Ответить
Какое такое "большинство скажет"? Не надо собственные хотелки выставлять истиной.
показать весь комментарий
09.04.2026 12:42 Ответить
Нічого вони вже там не захоплять, кацапи обісрались по повній програмі, тепер настав час ЗСУ і звільнення решти території України!
показать весь комментарий
09.04.2026 12:37 Ответить
Чергова маячня про те, що путлєру потрібна вся Україна/Європа/Всесвіт.
І це розказує той, хто сам тримається у кріслі лише завдяки продовженню війни і отримує від неї максимальну вигоду.
показать весь комментарий
09.04.2026 12:38 Ответить
-Как погодка то в Маскве? (с)
показать весь комментарий
09.04.2026 12:59 Ответить
..як писав бувший секретар СНБО Данілов... о сьомій годині ранку я зайшов у кабінет Володимира Олександровича.... Він стояв у вікна у білій сорочці .. і дивився на світліюче ранкове небо..... Так от і питання до цього маленького моменту того ранку... А чого..ти Гнидо натягнула на себе білу сорочку? І все ж дуже просто... НЕ ВТІК..БО ЧЕКАВ!
показать весь комментарий
09.04.2026 13:05 Ответить
Здійснення закликів Трампута та корисних ідіотів до зупинки війні (капітуляції) шляхом здачі без бою "декількох кілометрів (1% території)" укріпрайону Славянсько-Краматорської- Дружківської агломерації українського Донбасу матимуть катастрофічні наслідки і приведе до втрат Запоріжжя, Дніпра, Харкова та інших населених пунктів. Фаховий аналіз:
https://www.youtube.com/watch?v=coSQLwBkLF4
показать весь комментарий
09.04.2026 13:07 Ответить
 
 