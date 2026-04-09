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Новини Вимоги РФ щодо припинення війни
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Путін не зупиниться на Донбасі: спробує захопити Дніпро та Харків, - Зеленський

Зеленський оцінив подальші плани Росії у війні

Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Донбасі. Армія РФ може спробувати захопити великі міста України, зокрема Дніпро та Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це у подкасті Алістера Кемпбелла The Rest is Politics  заявив президент України Володимир Зеленський.

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Він наголосив, що російський диктатор не зупиниться навіть у разі встановлення повного контролю над Донбасом і може продовжити наступ на інші великі міста. За його словами, наступними цілями Росії можуть стати Дніпро та Харків.

Зеленський також наголосив, що частина американського політикуму недооцінює значення Донбасу для України. Він зазначив, що у США вважають, ніби ця територія не є критично важливою, і водночас припускають можливість домовленостей із Кремлем.

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"Ми маємо визнати, що американці частково вважають, що Донбас для нас нічого не означає. Вони не хочуть визнавати, що Путін їх обдурить і що він може продовжувати окупацію навіть після таких кроків. Американці впевнені, що можуть довіряти Путіну", - додав Зеленський.

Водночас український президент застеріг, що такі підходи є хибними, адже, на його думку, Путін може скористатися ситуацією та продовжити агресію навіть після можливих поступок.

Що передувало?

  • Президент України Володимир Зеленський повідомив Reuters, що США пов'язали свою пропозицію щодо гарантій безпеки з умовою, що Київ віддасть весь Донбас Росії.
  • Водночас державний секретар США Марко Рубіо назвав брехнею твердження президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.
  • Напередодні у Росії також заявили, що Україна треба "вже сьогодні" вивести війська з підконтрольних їй частин Донецької та Луганської областей.

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Автор: 

армія рф (21535) захоплення (226) Зеленський Володимир (28348) путін володимир (25586)
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Топ коментарі
+23
ЦЕ БУЛО ЯСНО ВСІМ АДЕКВАТНИМ І В 2019.....але один придурок який тільки і міг на сцені скакати сказав що

- то просто влада не хоче завершувати
- він легко домовиться
- він відведе війська і ВСЕ БУДЕ ЧУДОВО
- якщо розмінувати то ВЗАГАЛІ БУДЕ ЗАШИБІСЬ - 2 млн в окупації - 500 000 мертві
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09.04.2026 12:23 Відповісти
+13
ну с* ко зеленська ,ми всі це розуміємо ,шо ху* ло хоче ,ще тоді як він сказав: хто завгодно, тільки не Порошенко ,тому тебе фсб і зробили президентом... Гадюка 🤡 залиш посаду ,ти ворог,здаєш Україну ,не можеш захистити а ні людей а ні Державу , йди у відставку ,нелюдь корумпований !!!...
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09.04.2026 12:29 Відповісти
+9
Тези для внутрішнього (телемарафонного) споживача: росія розвалюється, економіка падає, солдат не вистачає, промисловості хана, путін вмер, перемога буде.

Новини для зовнішнього (європейського і американського) споживача: путін готовий воювати 35 років, буде атакувати Харків, Одесу, Дніпро і Естонію, ракет вистачить на 10 років, армію готують до захоплення Європи.
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09.04.2026 12:29 Відповісти

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