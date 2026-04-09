Путін не зупиниться на Донбасі: спробує захопити Дніпро та Харків, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Донбасі. Армія РФ може спробувати захопити великі міста України, зокрема Дніпро та Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це у подкасті Алістера Кемпбелла The Rest is Politics заявив президент України Володимир Зеленський.

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Він наголосив, що російський диктатор не зупиниться навіть у разі встановлення повного контролю над Донбасом і може продовжити наступ на інші великі міста. За його словами, наступними цілями Росії можуть стати Дніпро та Харків.

Зеленський також наголосив, що частина американського політикуму недооцінює значення Донбасу для України. Він зазначив, що у США вважають, ніби ця територія не є критично важливою, і водночас припускають можливість домовленостей із Кремлем.

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"Ми маємо визнати, що американці частково вважають, що Донбас для нас нічого не означає. Вони не хочуть визнавати, що Путін їх обдурить і що він може продовжувати окупацію навіть після таких кроків. Американці впевнені, що можуть довіряти Путіну", - додав Зеленський.

Водночас український президент застеріг, що такі підходи є хибними, адже, на його думку, Путін може скористатися ситуацією та продовжити агресію навіть після можливих поступок.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський повідомив Reuters, що США пов'язали свою пропозицію щодо гарантій безпеки з умовою, що Київ віддасть весь Донбас Росії.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо назвав брехнею твердження президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.

Напередодні у Росії також заявили, що Україна треба "вже сьогодні" вивести війська з підконтрольних їй частин Донецької та Луганської областей.

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