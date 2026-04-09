"Хто має кращі відносини з Трампом, ніж я?", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має хороші особисті відносини з президентом США Дональдом Трампом і є одним із небагатьох співрозмовників, які можуть говорити йому відверто, що думають.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це він сказав в інтерв’ю для італійського видання RAI.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський також додав, що Трампу "небагато людей" можуть сказати, "що він не завжди має рацію". Водночас США також потребують України і її досвіду, здобутого за роки війни.

Хто має кращі відносини з Трампом, ніж я? Думаю, у нас хороші відносини […]", — вважає він.

Раніше Зеленський в інтерв’ю The Guardian заявив, що не боїться Трампа і має з ним нормальні, ділові відносини.

Також читайте: Тільки побувавши в Україні, Трамп зрозуміє, хто агресор та на кого варто тиснути, - Зеленський