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Новини Зеленський про Трампа
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"Хто має кращі відносини з Трампом, ніж я?", - Зеленський

. Зеленський заявив про хороші відносини з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має хороші особисті відносини з президентом США Дональдом Трампом і є одним із небагатьох співрозмовників, які можуть говорити йому відверто, що думають.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  hromadske, про це він сказав в інтерв’ю для італійського видання RAI.

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Зеленський також додав, що Трампу "небагато людей" можуть сказати, "що він не завжди має рацію". Водночас США також потребують України і її досвіду, здобутого за роки війни.

Хто має кращі відносини з Трампом, ніж я? Думаю, у нас хороші відносини […]", — вважає він.

Раніше Зеленський в інтерв’ю The Guardian заявив, що не боїться Трампа і має з ним нормальні, ділові відносини.

Також читайте: Тільки побувавши в Україні, Трамп зрозуміє, хто агресор та на кого варто тиснути, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28348) Трамп Дональд (9079)
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Топ коментарі
+32
шиза косить наші ряди
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09.04.2026 11:30 Відповісти
+30
Перейшов на солі
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09.04.2026 11:30 Відповісти
+21
О, я, я! Пукан дер гроссен бомбард'є... Господи милосердний, за що ти караєш Україну...
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09.04.2026 11:31 Відповісти

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