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"Хто має кращі відносини з Трампом, ніж я?", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що має хороші особисті відносини з президентом США Дональдом Трампом і є одним із небагатьох співрозмовників, які можуть говорити йому відверто, що думають.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це він сказав в інтерв’ю для італійського видання RAI.
Зеленський також додав, що Трампу "небагато людей" можуть сказати, "що він не завжди має рацію". Водночас США також потребують України і її досвіду, здобутого за роки війни.
Хто має кращі відносини з Трампом, ніж я? Думаю, у нас хороші відносини […]", — вважає він.
Раніше Зеленський в інтерв’ю The Guardian заявив, що не боїться Трампа і має з ним нормальні, ділові відносини.
Топ коментарі
+32 ола жмуд
показати весь коментар09.04.2026 11:30 Відповісти Посилання
+30 Євгеній #587108
показати весь коментар09.04.2026 11:30 Відповісти Посилання
+21 КітБаламут
показати весь коментар09.04.2026 11:31 Відповісти Посилання
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